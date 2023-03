Nebula Capsule 3 Laser: Neue Transformers-Edition zum Start mit 120 Euro Rabatt

Der Frühling macht sich schon hoffentlich bald bemerkbar, und damit auch die Zeit, eigentlich die eigenen vier Wände häufiger zu verlassen und sich im Freien zu bewegen. Mit einem Beamer hat man aber auch im Garten, im Partykeller oder auf dem Firmengelände die Möglichkeit, flexibel Videoinhalte anschauen zu können. Für maximale Flexibilität sorgt ein Projektor wie der Capsule 3 Laser von der Anker-Tochter Nebula. Dieser ist nun in einer ganz neuen Transformers Edition im besonderen Design erschienen.

Der Nebula Capsule 3 Laser in der Transformers Edition ist auf nur 4.000 Exemplare limitiert und zudem die erste vergleichbare Kooperation von Anker auf dem deutschen Markt – „ein weiterer Beleg für das rasante Wachstum von Anker und all seinen Untermarken in Deutschland und Europa“, wie es von Seiten Ankers dazu heißt.

Das sind die Kernfeatures des Nebula Capsule 3 Laser in der Transformers Edition:

Laser Power-Helligkeit: Lehn dich zurück und genieße deine Lieblingsfilme mit einer Laserlichtquelle, die ganze 300 ISO Lumen in 1080p HD anzeigt.

Liegt gut in der Hand: Wohin des Weges? Egal! Denn Capsule 3 Laser lässt sich dank leichten 900 Gramm Gewicht und praktischer Getränkedosenform einfach einpacken und mitnehmen. Der tragbare Projektor ist 90 Prozent kleiner als andere Modelle mit vergleichbarer Helligkeit.

2,5 Stunden mobile Wiedergabezeit: Egal wie lang der Film ist, der integrierte 15.000-mAh-Akku liefert ausreichend Power auch für die längsten Klassiker unterwegs. Die CAIC-Technologie nutzt jedes Pixel, um Energie zu sparen.

Die ganze Bandbreite an Unterhaltung: Egal ob Kinofan oder Gamer, Android TV 11.0 bietet eine Fülle von Unterhaltungsmöglichkeiten – für alle Anlässe. Der tragbare Projektor funktioniert mit Google Assistant und Chromecast. Einfach Netflix bei Nebula Play herunterladen und per Nebula Connect steuern!

Ein Erlebnis für die Ohren: Mit dem leistungsstarken 8-W-Dolby-Digital-Lautsprecher kommt jedes Flüstern und das Klirren von Schwertern perfekt zur Geltung – der tragbare Projektor bietet ein hochwertiges und realistisches Sounderlebnis.

Die UVP des Nebula Capsule 3 Laser in der Transformers Edition beträgt 899,99 Euro. Zur Feier der Kooperation mit der Transformers-Marke gibt es jedoch bis einschließlich 30. April 2023 einen Direktrabatt von 120 Euro. Letzterer kann bei der Bestellung über Amazon auf der Produktseite der Neuerscheinung geltend gemacht werden, die 120 Euro werden automatisch im Bestellvorgang abgezogen. Ihr kommt dann auf einen Endpreis von 779,99 Euro. Alle Infos und Spezifikationen zum Nebula Capsule 3 Laser in der Transformers Edition gibt es auch auf der Nebula-Website.