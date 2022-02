Unheard: Spannendes narratives Mystery-Game mit offenem Ende

Mögt ihr ungewöhnliche, aber spannende Spiele? Dann solltet ihr jetzt einen Blick auf das Game Unheard (App Store-Link) werfen, das nun auch in einer mobilen iOS-Version im App Store erschienen ist. Der Titel verzichtet bei einem einmaligen Kaufpreis von 3,99 Euro auf weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abos und benötigt zur Installation etwa 1,3 GB an freiem Speicherplatz sowie iOS/iPadOS 9.0 oder neuer. Eine deutsche Lokalisierung besteht bisher noch nicht – wir empfehlen aufgrund der Textlastigkeit fortgeschrittene Englisch-Kenntnisse.

„Was wäre, wenn Sie jedes Wort hören könnten, das am Tatort gesprochen wird? ‚Akustische Detektive‘ zum Testen unseres neuen Geräts gesucht! Kehren Sie akustisch an Tatorte zurück und nutzen Sie die Stimmen, die Sie hören, um mögliche Verdächtige zu identifizieren und die Rätsel zu lösen. Was ist es, das diese scheinbar nicht zusammenhängenden Fälle miteinander verbindet?“

So beschreibt das Entwicklerteam von NEXT Studios die Neuerscheinung im deutschen App Store. Schon seit März 2019 ist Unheard auch auf der Gaming-Plattform Steam erhältlich, dort kostet die Version für Mac und Windows aktuell 5,69 Euro. Von den Usern der Plattform wird Unheard bei knapp 22.000 Rezensionen mit dem Prädikat „Äußerst positiv“ versehen.

Am ehesten lässt sich Unheard als Detektiv-Puzzle mit narrativen Elementen beschreiben. Da ein Großteil des Spiels aus Audio-Aufnahmen besteht, empfiehlt das Entwicklerteam Kopfhörer bei der Nutzung. Über die Sprachfetzen gelangt man dann direkt in Gespräche am Tatort, die man selbst auszuwerten hat. Jeder Hinweis, jede Bewegung und jedes Motiv wird in Audio-Form präsentiert. Anstatt nur eine einzelne Figur zu steuern, muss man nur den Gesprächen zuhören und kann so die Entwicklung der Geschichte folgen. Personen müssen zugeordnet und wichtige Hinweise gefunden werden, um die Wahrheit herauszufinden. Doch ganz so einfach ist es nicht:

„Erwarten Sie nicht, dass Sie mit einem Haufen von Hinweisen ‚gefüttert‘ werden. Schlüpfen Sie stattdessen in die Rolle einer Fliege an der Wand, die die Ereignisse beobachtet und verfolgt. Jeder könnte der Täter sein; wichtige Hinweise können in jeder Sekunde auftauchen; der Handlungsstrang jeder Figur kann sich zu jedem Zeitpunkt mit dem einer anderen kreuzen. SIE sind der Herausgeber – die Reihenfolge der Geschichte hängt von Ihnen ab.“

Der erste Eindruck von Unheard ist durchweg positiv: Vor allem die akustische Kulisse mit Sounds, Gesprächsfetzen und düster-dramatischer musikalischer Untermalung wirkt sehr beeindruckend. Kopfhörer und gute Englischkenntnisse sind bei diesem ungewöhnlichen, aber sehr gut gemachten Spiel definitiv empfehlenswert. Falls ihr noch weitere Eindrücke benötigt, haben wir euch den offiziellen Trailer zu Unheard bei YouTube eingebunden.