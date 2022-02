MacX DVD Ripper Pro: Letzte Chance auf Lifetime-Lizenz sichern

Anzeige. Ich muss an dieser Stelle ehrlich gestehen: Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zum letzten Mal eine DVD in die Hand genommen habe. Das ist schon ziemlich lange her. Aber vielleicht sieht es bei euch ja anders aus? Dann könnte der MacX DVD Ripper Pro eine spannende Software für euch sein.

Bevor wir uns darum kümmern, was man mit der Mac-App alles kann, wollen wir einen Blick auf die Preisgestaltung werfen. Nur noch bis zum 28. Februar könnt ihr euch den MacX DVD Ripper Pro als Lifetime-Lizenz mit 15 Euro Rabatt für 41,59 Euro inklusive Steuern kaufen. Es steht auch eine kostenlose Trial-Version zum Download bereit, falls ihr die Anwendung erst ausprobieren möchtet.

Ab März stellt das Entwicklerteam seine Anwendung auf ein Abo-Modell um. Alle Neukunden bezahlen dann für das erste Jahr der Nutzung von MacX DVD Ripper Pro rund 31 Euro, drei Monate gibt es für knapp 25 Euro. Da ist die Lifetime-Lizenz meiner Meinung nach die deutlich bessere Wahl.

Das kann der MacX DVD Ripper Pro

Was man mit dem MacX DVD Ripper Pro anstellen kann, dürfte ziemlich selbsterklärend sein. Man startet die Anwendung, legt eine DVD in seine Mac ein und kann den Film, die Serie oder das Video dann in eine MP4-Datei umwandeln, die man nicht nur auf seinem Mac speichern, sondern natürlich auch aufs Smartphone oder Tablet übertragen und dort ansehen kann. Auch zum Anlegen einer reinen Sicherung ist der MacX DVD Ripper Pro prima geeignet.

Was ich besonders spannend finde: Es stehen nicht nur über 350 verschiedene Dateiformate und Komprimierungstechniken zur Auswahl, die ganze Konvertierung funktioniert auch noch richtig schnell. Ein kompletter Film kann dank Hardware-Beschleunigung innerhalb weniger Minuten von der DVD auf den Mac kopiert werden.

Wenn man die Voreinstellungen verändern möchte, hat man mit dem MacX DVD Ripper Pro zahlreiche Optionen zur Auswahl. Verschiedene Kapitel lassen sich ebenso auswählen wie die gewünschte Sprache oder Untertitel. Auch Auflösung und Bildrate können vor der Konvertierung einfach angepasst werden.

Am besten probiert ihr das einfach mal selbst aus, immerhin ist die Trial-Version von MacX DVD Ripper Pro ja kostenlos nutzbar. Und wenn ihr am Wochenende zufrieden mit der App seid, habt ihr noch ein wenig Zeit, euch die Lifetime-Lizenz zu sichern.