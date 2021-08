Vier Monate Audible zum halbe Preis: Hörbücher für 4,95 Euro

Wenn ihr gelegentlich ein Hörbuch hört und bei Streaming-Diensten wie Apple Music oder Spotify nicht fündig werdet, ist Audible eine faire Alternative. Immerhin bekommt man dort fast jedes Hörbuch und bezahlt monatlich eine feste Pauschale in Höhe von 9,95 Euro, die einen Hörbuch-Download inkludiert.

Aktuell gibt es das Flexi-Abo wieder zu einem besonders attraktiven Kurs: Für die ersten vier Monate bekommt man einen Rabatt in Höhe von 50 Prozent, so dass dann nur 4,95 Euro (zum Angebot) fällig werden. Das Abo lässt sich flexibel pausieren und jederzeit kündigen. Die Besonderheit: Gekaufte Hörbücher kann man auch nach der Kündigung weiter nutzen.

Das Angebot gilt übrigens nicht nur für neue Kundinnen und Kunden, sondern auch für bestehende ohne aktives Abo. Im Kleingedruckten heißt es: „Dieses Angebot kann nicht mit anderen Aktionen kombiniert und nur einmal pro Kunde in Anspruch genommen werden. Das Angebot gilt für alle Neukunden und Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die in den vergangenen sechs Monaten kein Audible-Abo hatten.“