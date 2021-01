Apple Car: Apple und Hyundai einigen sich auf Deal, Produktion ab 2024

Erst kürzlich hatten wir über einen aktuellen Artikel von Bloomberg berichtet, in dem Redakteur Mark Gurman neue Erkenntnisse zum geplanten Apple Car mit der Welt teilte. Schon dort war von einem selbstfahrenden System die Rede, das auch an externe Automobil-Partner vertrieben werden könnte.

Nun gibt es weitere Neuigkeiten in dieser Hinsicht: Wie Reuters unter Bezugnahme von Korea IT News berichtet, sollen Apple und der Automobil-Hersteller Hyundai zu einer Übereinkunft gekommen sein und entsprechende Verträge für eine Partnerschaft schon bis März dieses Jahres unterschreiben.

Im Artikel von Reuters heißt es, „Hyundai Motor und Apple Inc. planen, bis März eine Partnerschaft für autonome Elektroautos zu unterzeichnen und die Produktion um 2024 in den USA zu starten“. Schon am Freitag vergangener Woche hatte Hyundai erklärt, dass man sich in einem frühen Gesprächsstadium mit Apple befinde, was die Aktie von Hyundai gleich um fast 20 Prozent ansteigen ließ.

Apple Car: Fertigung in Kia-Fabrik in Georgia?

Der Artikel von Korea IT News wurde nachträglich editiert und einige Details entfernt. Reuters berichtet, dass in der ersten Version auch „Produktionsstandort und Produktionskapazität sowie der Zeitrahmen für die Unterzeichnung der Vereinbarung und den Start der Pilotfahrzeuge“ genannt worden sei. „In der vorherigen Version hieß es, die Unternehmen planten, die Autos in der Fabrik von Kia Motors in Georgia zu bauen oder gemeinsam in eine neue Fabrik in den USA zu investieren, die um 2024 100.000 Fahrzeuge produzieren sollte. Die volle Jahreskapazität des geplanten Werks würde 400.000 Fahrzeuge betragen“, so Reuters.

Der Report von Korea IT News ging zudem davon aus, dass Hyundai und Apple eine erste „Betaversion“ des Apple Cars im nächsten Jahr veröffentlichen würden. Wie genau die Partnerschaft aussehen wird, und ob Apple Hyundai lediglich die eigene Technologie eines selbstfahrenden Systems zur Verfügung stellen wird, oder Apple über Hyundai komplette Karosserien des Apple Cars fertigen lassen will, ist bisher noch unklar.