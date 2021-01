WhatsApp und Datenschutz: Über moralische Dilemmas, Bequemlichkeit und Umdenken

Das Thema hat in den letzten Tagen die Tech-Nachrichten beherrscht: WhatsApp ändert seine Nutzungsbedingungen und fordert die Nutzer auf, diesen bis spätestens zum 8. Februar 2021 über ein Popup in der App zuzustimmen. Wer dem nicht nachkommt, kann danach WhatsApp nicht mehr verwenden. Auch wenn in Europa dank einiger Datenschutzgesetze die neuen AGB von WhatsApp nicht ganz so einschneidend ausfallen wie in anderen Ländern, ist der Messenger als ein Bestandteil des Facebook-Konzerns mittlerweile an einem Punkt angekommen, der die eigenen Nutzer zum Nachdenken anregt.

Mit den neuen Nutzungsbedingungen von WhatsApp soll sich vor allem ändern, wie das große Facebook-Unternehmen im Hintergrund die Daten der WhatsApp-Nutzer verarbeitet. Auch Firmen und Facebook-Werbekunden sollen bald in WhatsApp integriert und Chats erstellen, verwalten und speichern können. Damit würde dem Konzern von Mark Zuckerberg ein nahezu unbegrenzter Datenaustausch zwischen Facebook und WhatsApp zugestanden werden, auch für Zwecke der Vermarktung und Werbung. In Europa gilt zwar auch weiterhin, dass Facebook die WhatsApp-Account-Informationen nicht dazu nutzt, um „Produkterlebnisse auf Facebook zu verbessern oder dir interessantere Facebook-Anzeigen zu zeigen“, wie es in den Nutzungsbedingungen heißt – alarmierend ist die aktuelle Situation jedoch definitiv.

Nicht umsonst werden in sozialen Netzwerken wie Twitter gerade die Hashtags #DeleteFacebook und #DeleteWhatsApp zigfach verwendet, um auf diese Problematik hinzuweisen. Rasant angestiegene Nutzerzahlen von alternativen sicheren Messengern wie Threema (App Store-Link) oder Signal (App Store-Link) zeigen außerdem, dass der Facebook-Konzern mittlerweile eine Grenze überschritten hat, die nicht nur Nutzer zum Umdenken anregt, sondern auch Taten folgen lässt. Wie wir bereits in einem Artikel berichtet haben, können die Schweizer Entwickler von Threema seit letztem Freitag täglich viermal mehr Downloads als sonst verbuchen. Zudem kletterte Threema in den App Stores in Deutschland, Schweiz und Österreich auf Platz 1 der Bezahl-Charts.

Ist damit nun die Messenger-Revolution ausgerufen? Können wir uns nun endlich von der Datenkrake des Facebook-Konzerns befreien und unabhängigere, sicherere, bessere Messenger nutzen, die mehr Wert auf Privatsphäre und Datenschutz legen? Ich befürchte nicht. Auch mit diesem neuen Schachzug des Zuckerberg’schen Imperiums wird ein Großteil der WhatsApp-Nutzer weiterhin die kleine grüne Datenkrake auf ihren Geräten belassen, die Nutzungsbedingungen schnell akzeptieren und chatten, was das Zeug hält. Facebook hat es schließlich intelligent angestellt: Erst wurde ein am Markt beliebter und etablierter Messenger aufgekauft, und nun, da alle Welt WhatsApp täglich als Standard-Kommunikationsmittel akzeptiert hat, passt man selbigen nach eigenen Wünschen an. Ziehst du nicht mit, kannst du die App halt nicht mehr nutzen. Tja.

Hauptsache kostenlos und bequem

Ich hatte vor ein paar Jahren bereits einen eigenen Revolutionsversuch gestartet, als WhatsApp von Facebook übernommen wurde. Schon damals war mir dieser Zustand nicht geheuer, und ich reaktivierte meinen Zweitmessenger Threema. Die Ernüchterung folgte auf dem Fuß: Zwar fanden sich in der Liste ein paar Gleichgesinnte, aber der Großteil meiner wichtigsten Kontakte war dort nicht zu finden. Nach viel Überzeugungsarbeit, Threema-Geschenke für Freunde, die nicht bereit waren, 2 bis 3 Euro für einen sicheren Messenger zu bezahlen, und langem Gebettel musste ich nach einiger Zeit einsehen, dass meine eigene kleine Messenger-Revolution gescheitert war. „Was soll ich denn mit NOCH einem Messenger?“, „Zu teuer“, „WhatsApp hat doch jeder“, „Warum brauchst du immer ne Extrawurst“ und weitere Kommentare prasselten auf mich ein.

Das Problem: Menschen neigen zur Bequemlichkeit. Warum soll ich einen anderen Messenger installieren, an den ich mich erst gewöhnen muss, bei dem nicht alle meine Kontakte aktiv sind, und bei dem ich meine Chats und Medien nicht übernehmen kann? Dann klicke ich doch lieber auf den kleinen Button „Akzeptieren“ in WhatsApp und habe weiterhin meine Ruhe. Solange es diese WhatsApp-Nutzer gibt, wird sich nichts ändern. Hauptsache gratis und bequem.

Ich habe nun einen weiteren Versuch gestartet und neben Threema (Chats in den letzten zwei Jahren: 0) auch noch Signal auf meinem iPhone installiert. Erfreulicherweise waren dort sogar eine überraschend große Anzahl meiner Kontakte zu finden, allerdings längst nicht alle wichtigen, mit denen ich regelmäßig kommuniziere. Ich werde in den nächsten Wochen also erneut versuchen, so viele Menschen wie möglich auf Alternativen wie Signal, Threema oder auch iMessage aufmerksam zu machen und mich dann hoffentlich von WhatsApp verabschieden können. Wer mich dann weder über Signal, Threema oder iMessage erreichen kann, schickt eben einfach wieder eine klassische SMS oder E-Mail. So schwer kann das doch nicht sein.

Allerdings ertappe auch ich mich zwischendurch bei Gedanken, die mir nicht gefallen. Ich könnte es mir so leicht machen, auf „Akzeptieren“ in WhatsApp klicken und mein ganzes revolutionäres Gehabe einfach sein lassen. Wozu der Aufwand? Wenn Menschen ihren Messenger nicht ändern wollen, habe auch ich selbst mit Datenschutz-Argumenten keine Handhabe. Zudem ärgert es mich, dass es erst einen großen und breit angelegten Wandel im Nutzerverhalten braucht, um eventuelle Veränderungen voranzutreiben. Sollten es nicht vorrangig Gesetze sein, die dem Verhalten von Facebook und WhatsApp einen Riegel vorschieben? In der EU ist dies zumindest ansatzweise gelungen – aber wie sieht es in Zukunft aus? Wird bald sogar ein Facebook-Konto Pflicht sein, um WhatsApp verwenden zu können? Denkbar ist mittlerweile alles. Die Macht der großen Tech-Konzerne hat nur solange Bestand, wie wir mit Nutzung und persönlichen Daten mitspielen. Ich jedenfalls verschicke jetzt noch ein paar weitere Signal- und Threema-Einladungen.