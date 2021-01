Neue AGB von WhatsApp sorgen für Explosion der Nutzerzahlen bei Threema

Vor wenigen Tagen hat WhatsApp neue AGB vorgelegt, die ab dem 8. Februar in Kraft treten. Werden diese nicht akzeptiert, kann man den Messenger nicht mehr nutzen. Und während man außerhalb der EU nun der Weitergabe der eigenen Daten an Facebook zustimmen muss, werden Daten von Nutzern in der EU glücklicherweise nicht automatisch an Facebook übermittelt.

Doch die Änderung bewirkt eines: Eine Vielzahl denkt abermals über WhatsApp nach und sucht nach Alternativen. Und hier kommt Threema (App Store-Link) ins Spiel. Die Macher haben bekanntgegeben, dass seit Freitagmorgen die täglichen Downloads sich vervierfacht haben. In den Stores in Deutschland, Schweiz und Österreich klettert Threema in den App Charts für Bezahl-Apps auf Platz 1.

Der regelrechte Shitstorm in den Sozialen Medien erinnert stark an 2014, damals hat Facebook WhatsApp für 19 Milliarden Dollar übernommen. Dass der Kauf früher oder später zu einer Monetarisierung der Nutzerdaten führen wird, war von Anfang an klar.

Es ist davon auszugehen, dass die meisten Nutzer die AGB einfach akzeptieren – immerhin ist die Verzahnung mit Facebook in der EU nicht so einfach möglich. Aber: Der Grundstein ist gelegt. Bleibt abzuwarten, welche Schlupflöcher Facebook findet, um auch die Daten der EU-Nutzer irgendwann auswerten zu können.