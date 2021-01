WhatsApp: Neue AGB weisen auf tiefe Verzahnung mit Facebook hin

2014 hat Facebook WhatsApp für 19 Milliarden US-Dollar gekauft. Es war immer die Rede davon, dass beide Produkte eigenständig bleiben und die Daten nicht übertragen werden. Doch mit den neuen Nutzungsbedingungen, die am 8. Februar 2021 in Kraft treten, ändert sich einiges.

Doch vorweg: Für die EU gibt es besondere Reglungen, denn hier gilt weiterhin die Datenschutz-Grundverordnung. Genau aus diesem Grund muss WhatsApp eine Opt-out-Funktion anbieten, um selbst entscheiden zu können, ob man seine Daten mit Facebook teilen will. In der aktualisierten Fassung heißt es:

So arbeitet WhatsApp mit anderen Facebook-Unternehmen zusammen

Als Teil der Facebook-Unternehmen erhält WhatsApp Informationen (siehe hier) von den Facebook-Unternehmen und teilt auch Informationen mit diesen. Wir können mithilfe der von ihnen erhaltenen Informationen und sie können mithilfe der Informationen, die wir mit ihnen teilen, unsere Dienste bzw. ihre Angebote, einschließlich der Produkte von Facebook-Unternehmen, betreiben, bereitstellen, verbessern, verstehen, individualisieren, unterstützen und vermarkten. Dazu gehört:

Unterstützen beim Verbessern von Infrastruktur und Zustellungssystemen,

Verstehen, wie unsere oder ihre Dienste genutzt werden,

Fördern der Sicherheit und Integrität der Produkte von Facebook-Unternehmen, insbesondere das Absichern von Systemen sowie das Bekämpfen von Spam, Bedrohungen, Missbrauch und Rechteverletzungen,

Verbessern ihrer Dienste und deiner Erfahrungen mit deren Nutzung, darunter das Abgeben von Empfehlungen für dich (z. B. Freundesvorschläge oder Gruppen oder interessante Inhalte), Personalisierungsfunktionen und Inhalte, Unterstützen beim Abschluss von Käufen und Transaktionen und das Anzeigen von relevanten Angeboten und Werbeanzeigen in den Produkten von Facebook-Unternehmen, und

Bereitstellen von Integrationen, die dich in die Lage versetzen, deine WhatsApp Erfahrungen mit anderen Produkten von Facebook-Unternehmen zu verbinden. Dazu gehört z. B., dass du deinen Facebook Pay-Account dazu nutzen kannst, auf WhatsApp Zahlungen zu tätigen, oder auf anderen Produkten von Facebook-Unternehmen (z. B. Portal) mit deinen Freunden zu chatten, indem du deinen WhatsApp Account mit diesen verbindest.

WhatsApp arbeitet auch mit den anderen Facebook-Unternehmen zusammen und teilt Informationen mit diesen, damit sie uns dabei helfen können, unsere Dienste zu betreiben, bereitzustellen, zu verbessern, zu verstehen, anzupassen, zu unterstützen und zu vermarkten. Dies umfasst die Bereitstellung von Infrastruktur, Technologie und Systemen, z. B. damit wir dir ein schnelles und zuverlässiges Messaging und Anrufe rund um die Welt bereitstellen, unsere Infrastruktur- und Zustellungssysteme verbessern und die Nutzung unserer Dienste nachvollziehen können. Darüber hinaus helfen uns die anderen Facebook-Unternehmen dabei, dir die Möglichkeit zu geben, dich mit Unternehmen in Verbindung zu setzen, und dabei, Systeme sicher zu machen. Wenn wir Leistungen anderer Facebook-Unternehmen in Anspruch nehmen, werden die mit ihnen geteilten Informationen im Auftrag von WhatsApp und im Einklang mit unseren Anweisungen verwendet. Keine der Informationen, die WhatsApp auf dieser Grundlage weitergibt, dürfen für die eigenen Zwecke der Facebook-Unternehmen verwendet werden.

Nutzer bekommen aktuell ein Fenster angezeigt (siehe Foto), auf dem sie die neuen Änderungen akzeptieren müssen, wenn sie den Messenger auch fortan verwenden wollen. Werden die Änderungen nicht akzeptiert, kann man WhatsApp ab dem 8. Februar nicht mehr nutzen.

Aber: Hierzulande werden nur zwei Punkte angeführt. Die dritte und entscheiden Änderung „How we partner with Facebook to offer integrations across the Facebook Company Products“ wird uns nicht angezeigt.

