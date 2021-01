Denim: Kleine App erstellt tolle Cover für eure Playlists

Wer in Apples Musik-App eigene Playlists erstellt, bekommt als Cover automatisch eine Kachel aus vier entsprechenden Albumcovern geliefert. Wirklich hübsch ist das nicht anzusehen, und gerade bei vielen Playlists kommt der Wiedererkennungswert deutlich zu kurz. Diesem Problem nimmt sich daher die kleine, aber feine App Denim (App Store-Link) an, die sich kostenlos auf das iPhone herunterladen lässt. Die Vollversion mit mehr Möglichkeiten zur Gestaltung erfordert einen einmaligen In-App-Kauf in Höhe von 2,29 Euro. Eine deutsche Lokalisierung ist bisher noch nicht gegeben, die App kann in englischer Sprache genutzt werden.

Denim bietet eine Möglichkeit, die eigenen Musik-Playlists ansprechend zu gestalten, und setzt dabei auf eine Sammlung von mehr als 50 Covern für jeden Geschmack. In der Gratis-Variante stehen dem Nutzer einige Cover mit Farbverläufen und klassischen Motiven zur Verfügung, User der Vollversion können auch Genre-, Stimmungs-, Feiertage- oder Retro-Designs verwenden.

Hat man sich in der bestehenden Auswahl dann für eines der Coverdesigns entschieden, kann auch der Text noch editiert und das fertige Bild in der Fotogalerie gesichert werden. In einem weiteren Schritt muss dann nur noch Apple Music oder Spotify geöffnet und das Coverbild der Playlist ersetzt werden. Praktischerweise speichert Denim auch alle bereits erstellten Playlist-Cover in der App selbst – sollte man also zu einem späteren Zeitpunkt noch weitere Änderungen vornehmen oder das Design erneut herunterladen wollen, hat man schnell und einfach Zugriff auf die schon kreierten Artworks. Talentierte Nutzer können übrigens auch selbst Beiträge für Denim beisteuern, eine Möglichkeit dazu findet sich in den Einstellungen der App.