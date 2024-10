Apple: Neue Werbevideos für die Kamera des iPhone 16 Pro

Im Laufe der letzten Tage hat Apple zwei neue Werbevideos für seine iPhone 16-Modelle veröffentlicht. Das Augenmerk der Clips liegt dabei auf dem iPhone 16 Pro und der Kamera-Leistung des neuen Premium-Modells. Auch der Trailer zum speziell für die Vision Pro produzierten Film „Submerged“ wurde nun auf YouTube veröffentlicht. Der U-Boot-Film, der im zweiten Weltkrieg spielt, soll die Verkaufszahlen des Mixed-Reality-Headsets ankurbeln.

Der Clip „Camera Control“ widmet sich dem neuen Kamera-Button der iPhone 16-Reihe. Unterlegt mit der, meiner Meinung nach, etwas anstrengenden Musik von Skrillex, zeigt der Spot verschiedene Szenarien, in denen die unterschiedlichen Funktionen der neuen Taste zum Einsatz kommen, wie Zoomen, Belichtung anpassen oder Auslösen.

Der Clip gilt offiziell als Werbevideo für das iPhone 16 Pro; die neue Kamerasteuerung ist aber bei allen iPhone 16-Modellen verbaut.

Slow-Motion in 4K mit dem iPhone 16 Pro

Im ebenfalls veröffentlichten Clip „4K 120 fps“ zeigt Apple anhand eindrucksvoller Szenen die Möglichkeit, mit dem neuen iPhone 16 Pro 4K-Aufnahmen mit 120 fps aufzunehmen. Der im iPhone 16 Pro verbaute A18 Pro-Chip soll dafür verantwortlich sein, dass das neue Premium-iPhone Video- und Slow-Motion-Aufnahmen in kinoreifer Qualität erzeugen kann.

Der Pro-Chip ist, wie der Name vermuten lässt, dem iPhone 16 Pro vorbehalten. Die anderen 16er-Modelle kommen mit einem Standard A18-Prozessor.

Trailer zu „Submerged“ veröffentlicht

Ebenfalls ging auch der Trailer zum Kriegsfilm „Submerged“ an den Start. Mit dem extra für die Vision Pro produzierten Film will Apple weitere Kundinnen und Kunden für seine Mixed-Reality-Brille gewinnen. Der Film soll am Donnerstag auf Apple TV+ erscheinen. Wie findet ihr den Trailer? Werdet ihr euch den Film ansehen, sobald er verfügbar ist?