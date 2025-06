Big Man: Apple veröffentlicht neuen „Shot on iPhone 16 Pro“ Kurzfilm

Apple hat heute einen neuen Kurzfilm in seiner fortlaufenden Shot on iPhone-Reihe veröffentlicht. Für die Aufnahmen kam das neueste Modell, das iPhone 16 Pro, zum Einsatz. Der Film trägt den Titel „Big Man“ und zeigt den britischen Rapper Michael „Stormzy“ Omari in der Hauptrolle.

In dem Mini-Film spielt Stormzy die Figur Tenzman, einen abgehalfterten, lebensmüden Musiker, der auf zwei lebensfrohe Kinder trifft. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise, die Tenzman schließlich dazu inspiriert, wieder neue Musik zu machen. Regie führte Aneil Karia, bekannt durch Filme wie Surge und The Long Goodbye.

Auf der begleitenden Website zum Kurzfilm stellt Apple verschiedene Funktionen des iPhone 16 Pro in den Mittelpunkt – darunter die professionelle Kamerasteuerung, das Filmen in 4K mit 120 Bildern pro Sekunde, die flexible Anpassung der Wiedergabegeschwindigkeit, fortschrittliche Audio-Mix-Funktionen und vieles mehr.

Angebot Apple iPhone 16 Pro 256 GB: 5G Handy mit Kamerasteuerung, 4K 120 fps Dolby Vision und... BEEINDRUCKENDES TITAN DESIGN – Das iPhone 16 Pro hat ein robustes und leichtes Design aus Titan mit einem größeren 6,3" Super Retina XDR Display....

ÜBERNIMM DIE KAMERASTEUERUNG – Mit der Kamerasteuerung kannst du einfacher und schneller auf Kameratools wie Zoom oder Tiefenschärfe zugreifen und...

Shot on iPhone 16 Pro | Big Man – Starring Stormzy

Shot on iPhone 16 Pro | Big Man – Behind The Scenes