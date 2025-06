Enter the Gungeon: Beliebtes Bullet-Hell-Game erscheint für iPhone und iPad

Das 2016 für Konsole, Mac, Linux und Windows erschienene Bullet-Hell-Abenteuer „Enter the Gungeon“ wird in diesem Sommer für Mobilgeräte erscheinen. Geplant ist der Start für den 15. August. Nach einer kostenlosen Anspielphase könnt ihr die Vollversion von „Enter the Gungeons“ (App-Store-Link) für einmalig 9,99 Euro per In-App-Kauf freischalten.

Seit seinem Release vor neun Jahren wird Enter the Gungeon von Fans und Kritikern als eines der besten Spiele des Shooter-Genres gehandelt. Das im Pixeldesign gestaltete Game spielt in einer Bullet-Hell-Festung, die sich ständig verändert und die ihr durchqueren müsst, um euer Ziel zu erreichen. Auf dem Weg dorthin gilt es, Schätze zu finden, Monster zu bekämpfen und Bosse zu besiegen.

Die Mobil-Version von Enter the Gungeon kommt mit einer auf Berührungsgesten optimierten Steuerung sowie einer von Fans lang ersehnten Online-Koop-Mehrspielerfunktion, in dem ihr euch mit anderen Gungeoneers zusammenschließt.

Auch ein neuer Charakter ist in der Mobil-Version von Enter the Gungeon an Bord. „The Lamb“ heißt er und stammt aus „Cult of the Lamb“. Zudem wird das Arcade-Spin-off „Exit the Gungeon“ ebenfalls erneut für Mobilgeräte veröffentlicht. Bislang war der Titel Apple Arcade vorbehalten, erscheint nun aber auch auf anderen Plattformen.

Soll im Sommer erscheinen

Voraussichtlich sollen Enter the Gungeon und Exit the Gungeon ab dem 15. August im App Store verfügbar sein. Zum Spielen benötigt ihr ein iPhone oder iPad, auf dem mindestens iOS bzw. iPadOS 15.0 läuft – das sollte keine große Herausforderung sein. Für die Vision Pro erscheint Enter the Gungeon ebenfalls zum genannten Datum.

Und es gibt noch mehr gute Neuigkeiten für Gungeoneers: Enter the Gungeon’s Arcade-Spin-off Exit the Gungeon wird ebenfalls erneut für Mobilgeräte veröffentlicht. Dieser temporeiche 2D-Bullet-Hell-Plattformer war bisher exklusiv bei Apple Arcade erhältlich, kann jetzt aber von allen gespielt werden.