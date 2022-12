Apple soll zukünftig alternative App Stores erlauben

Ein neuer Bericht von Bloomberg legt nahe, dass Apple alternative App Stores auf iPhone und iPad zulassen wird, um der europäischen Gesetzgebung zuvorzukommen, die das Unternehmen zur Unterstützung von Sideloading verpflichtet.

Demnach könnten Kunden und Kundinnen Apps auch am App Store vorbei herunterladen und Entwickler und Entwicklerinnen müssten nicht bis zu 30 Prozent an Apple abdrücken. Auch die USA denkt über ein ähnliches Gesetz nach, Apple sieht das ganze kritisch. Apple argumentiert, dass das Sideloading „den Schutz der Privatsphäre und der Sicherheit“ untergräbt, auf den sich iPhone-User verlassen, und die Menschen anfällig für Malware, Betrug, Datenüberwachung und andere Probleme macht.

Der Digital Markets Act der Europäischen Union, der am 1. November in Kraft getreten ist, verpflichtet „Gatekeeper“-Unternehmen, ihre Dienste und Plattformen für andere Unternehmen und Entwickler zu öffnen. Das ganze wird sich stark auf die Plattformen von Apple auswirken und könnte dazu führen, dass größere Änderungen am App Store, an der Nachrichten-App, FaceTime, Siri und mehr vorgenommen werden müssen. Apple hat bis zum 6. März 2024 Zeit, die EU-Vorschriften einzuhalten.

Nächstes Jahr soll Apple mit iOS 17 den Regulierern voraus kommen und die Änderungen umsetzen. Die neuen Änderungen könnten die Entwicklung und die Arbeit an neuen Funktionen, die für iOS 17 geplant sind, beeinträchtigen. Um eine ausreichende Sicherheit zu gewähren, plant Apple die Einführung von Sicherheitsanforderungen, unter anderem eine Verifizierung, für die eine Gebühr erhoben werden könnte. Ähnliches kennen wir schon vom Mac, hier müssen Apps, die außerhalb des App Stores geladen werden, verifiziert werden.

Aus den neuen Reglungen könnten auch große Umstrukturierungen für die hauseigenen Dienste folgen. So könnte unter anderem NFC für weitere Apps verfügbar gemacht werden, eine Erweiterung von Wo ist? stattfinden und ein tiefer Zugang zu Kernfunktionen des Systems der Hardware erfolgen.

Die europäische Gesetzgebung führt nicht nur zu größeren Änderungen im App Store und anderen Apple-Diensten, sondern zwingt Apple auch dazu, USB-C in allen seinen Geräten einzuführen – eine Änderung, die Apple im Jahr 2023 umsetzen wird.