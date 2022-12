Ab 28. Dezember 2024: Kabelgebundenes Laden für Smartphones nur noch mit USB-C

Beschlossen war es ja schon, nun folgt ein finales Enddatum. Ab dem 28. Dezember 2024 müssen Smartphones, die in der Europäischen Union verkauft werden, auf USB-C setzen, wenn sie per Kabel geladen werden. Ende des Monats werden die Vorschriften offiziell in Kraft treten. Die einzelnen EU-Mitgliedstaaten haben dann maximal 24 Monate Zeit, um sie als nationales Recht anzuwenden.

Wichtig zu wissen: Diese Vorschriften gelten nur für Smartphones, die per Kabel geladen werden. Sollte Apple nur auf kabelloses Laden setzen und auf einen physischen Anschluss verzichten, wäre das absolut konform. Neben Smartphones gelten die neuen Vorschriften auch für Tablets, Digitalkameras, Kopfhörer und Videospielkonsolen. Ab April 2026 sollen auch Laptops erfasst werden.

Apple ist einer der größten Smartphone-Hersteller, die USB-C für ein Smartphone bisher gekonnt ignoriert haben. Laut der neuen Gesetzeslage könnte Apple im Herbst 2024 noch ein iPhone mit Lightning auf den Markt bringen, spätestens im Herbst 2025 muss das iPhone aber auf USB-C setzen oder auf komplett kabelloses Laden. Berichte deuten aber darauf hin, dass die Umstellung bereits mit dem iPhone 15 im nächsten Jahr erfolgen könnte.