USB-C: EU verabschiedet Gesetz zur einheitlichen Ladebuchse

Das Europaparlament hat mit großer Mehrheit das erwartete Gesetz für einen einheitlichen Ladeanschluss per USB-C verabschiedet. Demnach müssen bis Ende 2024 „alle Mobiltelefone, Tablets und Kameras, die in der EU verkauft werden, einen USB-C-Ladeanschluss haben. Ab Frühjahr 2026 gilt das auch für Laptops“, berichtet das Europäische Parlament auf der eigenen Website in einer Mitteilung. Weiter heißt es dort:

„Wenn die neuen Vorschriften kommen, braucht man nicht jedes Mal ein neues Ladegerät, wenn man ein neues mobiles Gerät kauft. Dann nämlich reicht ein einziges Ladegerät für eine Vielzahl von kleinen und mittelgroßen tragbaren elektronischen Geräten. Alle Hersteller müssen ihre neuen Mobiltelefone, Tablets, Digitalkameras, Kopfhörer und Headsets, tragbaren Videospielkonsolen und Lautsprecher, E-Reader, Tastaturen, Mäuse, tragbaren Navigationssysteme, Ohrhörer und Laptops mit einer Leistungsabgabe von bis zu 100 Watt, die mit einem Kabel aufgeladen werden können, mit einem USB-C-Anschluss ausstatten. Alle Geräte, die sich schnell laden lassen, haben in Zukunft die gleiche Ladegeschwindigkeit, sodass Geräte mit jedem kompatiblen Ladegerät in der gleichen Geschwindigkeit aufgeladen werden können.“

Jährlich 11.000 Tonnen Elektroschrott sollen vermieden werden

Das Gesetz wurde im Plenum mit großer Mehrheit, nämlich 602 zu 13 Stimmen bei 8 Enthaltungen, auf den Weg gebracht. In Zukunft sollen entsprechende Etiketten auf den Verpackungen über die Ladeeigenschaften neuer Geräte informieren. So sollen Verbraucher bzw. Verbraucherinnen schon im Vorfeld wissen, ob ihre bereits vorhandenen Ladegeräte kompatibel sind. Auf diese Weise sollen Ausgaben von bis zu 250 Millionen Euro pro Jahr für unnötige Ladegeräte eingespart und zudem jährlich etwa 11.000 Tonnen Elektroschrott in der EU vermieden werden. Ausnahmen soll es lediglich für Geräte geben, die aufgrund ihrer Größe keinen USB-C-Port verbauen können, beispielsweise Smartwatches und Fitnesstracker.

Mit dem Gesetz wird auch Apple verpflichtet werden, eine USB-C-Ladebuchse beim iPhone und auch bei den AirPods zu verbauen, um dem Standard in der EU gerecht zu werden. Schon jetzt verzichtet Apple wie auch viele weitere große Hersteller auf die Beilage eines USB-Ladegeräts beim iPhone, so auch bei der aktuellen iPhone 14 (Pro/Max)-Generation. Seit Jahren gibt es immer wieder Gerüchte, die den Wechsel vom Lightning- zu einem USB-C-Anschluss beim iPhone prognostizieren – bisher hat Apple davon aber noch Abstand genommen. Bis spätestens 2024 dürfte es dann aber soweit sein, vielleicht schon im kommenden Jahr mit den iPhone 15-Modellen.