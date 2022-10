Dynamic Island: UI ist Resultat jahrelanger Entwicklung und Diskussionen

Mit dem iPhone 14 Pro und Pro Max hält erstmals die sogenannte Dynamic Island Einzug in das aktuelle iOS 16-Betriebssystem. Die kleine anpassbare Leiste am oberen Bildschirmrand versteckt nicht nur klug die Kameralinsen und Sensoren, sondern liefert je nach Anwendung auch Möglichkeiten der schnellen Interaktion und Information. Apple beschreibt sie auf der Produktseite des iPhone 14 Pro wie folgt:

„Die Dynamic Island kombiniert Spaß und Funktionalität wie nie zuvor. Sie bringt deine Benach­richtigungen, Hinweise und Aktivitäten an einem interaktiven Ort zusammen. Sie ist überall in iOS 16 integriert und funktio­niert mit allen möglichen Apps, damit sie dir anzeigen kann, was du brauchst, genau wenn du es brauchst.“

Apples Software-Chef Craig Federighi betont, dass die Dynamic Island die größte iOS-Änderung seit des iPhone X mit dem Verzicht auf den Homebutton sei. Zusammen mit Apples VP of Human Interface Design, Alan Dye, äußerte sich Federighi zum dem neuen Feature in einem Interview mit dem japanischen Magazin Axis. Dort gingen die beiden Apple-Ingenieure auch auf die Hintergründe zur Dynamic Island ein.

Die Dynamic Island ist das Endresultat jahrelanger Vorbereitungen, Entwicklungsschritte und Diskussionen. Das Team, das mit der Dynamic Island betraut war, überlegte, wie man die Modulgröße sinnvoll verkleinern und dabei trotzdem Vorteile nutzen könne. Alan Dye erklärt dazu:

„Bei Apple ist es sehr schwierig, die Quelle von Ideen zurückzuverfolgen. Denn unsere Arbeit basiert auf einer umfangreichen Diskussion mit verschiedenen Gruppen von Menschen. Eine dieser Diskussionen war jedoch die Frage, was man mit dem überschüssigen Platz machen könnte, wenn der Sensorbereich auf dem Bildschirm verkleinert werden könnte. Das ist kein Argument, das erst im letzten Jahr aufgekommen ist, aber es ist eines der Themen, die seit vielen Jahren diskutiert werden.“

Man habe bei Apple schon länger überlegt, wie man die Statusleiste weiterführend nutzen könne.

„Wenn man darüber nachdenkt, ist diese Statusleiste zwar klein, aber sie spielt eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung wichtiger Informationen, die die Benutzer immer brauchen. Es ist ein Bereich, in dem unsere harte Arbeit, die wir in ein paar Pixel stecken, eine sehr große Wirkung hat. Es gab also die Idee, in diesem Bereich etwas ganz Besonderes zu machen. Etwas, das sehr elegant und doch sehr nützlich ist.“

Craig Federighi hingegen verglich die Funktion der Dynamic Island mit der Veröffentlichung des iPhone X. Seinerzeit musste man überlegen, wie man das Interface von iOS so verändert, dass es auch ohne einen physischen Homebutton funktionieren würde. Für ihn ist die Dynamic Island die größte Änderung von iOS seit dem iPhone X.

„Vor fünf Jahren haben wir mit dem iPhone X den Home-Button verloren. Das hat verschiedene iPhone-Bedienungsmethoden grundlegend verändert, beispielsweise wie man den Sperrbildschirm entsperrt, zum Home-Bildschirm zurückkehrt und wie man Apps wechselt. Diese neue Funktion hat auch das Aussehen des iPhones verändert und mich dazu gebracht, erneut darüber nachzudenken, wie man mehrere Apps und Benachrichtigungen ausführt und wie man das laufende Verhalten im Hintergrund verwaltet. Es war eine sehr spannende Herausforderung für uns, alles, was auf unserem iPhone passiert, an diesem kleinen interaktiven Ort zu konsolidieren.“

Das Team vom japanischen Axis-Magazin hat zudem ein kleines YouTube-Video bereitgestellt, in dem man die geläufigsten Animationen des Interfaces aufzeigt. Ich persönlich nutze die Dynamic Island mit meinem iPhone 14 Pro gar nicht so häufig im Alltag. Vielleicht braucht es auch einfach noch etwas Zeit, sich an die neuen Möglichkeiten zu gewöhnen?

Habt ihr schon euer iPhone 14 Pro (Max) erhalten? Wenn ja, wie häufig kommt die Dynamic Island bei euch zum Einsatz? Wir sind wie immer gespannt auf eure Kommentare zum Thema.

