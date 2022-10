YouTube: 4K-Videoauflösung bald nur noch mit Premium-Abo?

Wer in diesen Tagen Inhalte beim großen Google-Dienst YouTube (App Store-Link) ansehen möchte, kann in den Einstellungen des Videos die vom Kanal zur Verfügung gestellte Auflösung frei auswählen. Je nach Equipment, mit dem gefilmt wurde, steht so oft auch eine 4K-Auflösung mit 2160p zur Verfügung. Die jeweils beste angebotene Videoqualität lässt sich auch als Gratis-User bei YouTube nutzen. Zumindest bisher.

Der Google-Dienst könnte Videos in 4K-Qualität aber in Zukunft exklusiv Personen mit einem Premium-Abo anbieten. Das zeigen Screenshots, die von Reddit– und Twitter-Usern auf den entsprechenden Plattformen hochgeladen wurden.

So, after testing up to 12 ads on YouTube for non-Premium users, now some users reported that they also have to get a Premium account just to watch videos in 4K. pic.twitter.com/jJodoAxeDp — Alvin (@sondesix) October 1, 2022

Bei einigen Personen, die ein Video bei YouTube in 4K-Auflösung ansehen wollten, erschien unter den Optionen für die Videoqualität der Zusatz „Premium“ für die 2160p-Variante. Die beste Auflösung sei gesperrt und könne nur mittels eines kostenpflichtigen Premium-Abos freigeschaltet werden. In einem weiteren Screenshot stand neben dem „Premium“-Zusatz der Hinweis „Tap to upgrade“.

Derzeit ist noch unklar, in welchen Regionen sich die 4K-Einschränkung auf Nutzer bzw. Nutzerinnen von YouTube auswirkt. Bisher scheint nur ein geringer Anteil an YouTube-Usern betroffen zu sein. Auch in Deutschland ist es weiterhin möglich, 4K-Videos ohne aktives Premium-Abo ansehen zu können.

Das Premium-Abo für YouTube kostet aktuell 11,99 Euro in Deutschland und ermöglicht die Anzeige von YouTube-Inhalten ohne Werbeanzeigen. Zudem lassen sich mit dem Abo auch Videos herunterladen und der Dienst YouTube Music Premium verwenden. Erst kürzlich hatte YouTube mit den Werbeanzeigen, die vor dem eigentlichen Video abgespielt werden, experimentiert und statt zwei längerer Clips fünf kurze Werbevideos eingebunden, die sich nicht überspringen ließen. Aktuell scheint der Videodienst in vielen Bereichen Änderungen zu testen – ob sie schlussendlich umgesetzt werden, bleibt abzuwarten.

Screenshot: MCL_Malone/Reddit.