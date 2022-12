Netflix Games: 5 neue Spiele jetzt verfügbar

Der Spiele-Katalog bei Netflix Games wird abermals erweitert, fünf neue Spiele können Mitglieder des Videostreaming-Dienstes ab sofort starten. Unter anderem sind die Spiele Kentucky Route Zero und Twelve Minutes von Annapurna Interactive hinzu gekommen. Eine Übersicht gibt es folgend.

Kentucky Route Zero

Unbezahlbare Schulden, aufgegebene Zukunftsträume und mysteriöse Reisende: Ursprünglich episodenweise über mehrere Jahre veröffentlicht können jetzt alle fünf Akte und die Zwischensequenzen des mit einem BAFTA ausgezeichneten Spiels Kentucky Route Zero des Entwicklers Cardboard Computer zusammen gespielt werden. In diesem mystischen Abenteuerspiel mit einem bildgewaltigen visuellen Stil, der von Theater, Film, experimenteller elektronischer Kunst und der Videospielgeschichte inspiriert ist, begeben sich die Spieler und Spieler innen auf einer geheimen unterirdischen Straße auf die Suche nach Gemeinschaft.

Twelve Minutes

In diesem interaktiven Point-&-Click-Thriller von 24 Bit Games (im Originalton mit den Stimmen von James McAvoy, Daisy Ridley und Willem Dafoe) musst du versuchen, einer albtraumhaften Zeitschleife zu entkommen. Der erhoffte romantische Abend mit deiner Frau wird schnell zu einem Albtraum, als ein Kriminalpolizist in dein Haus einbricht, deine Frau des Mordes beschuldigt und dich zu Tode prügelt … Doch plötzlich stehst du wieder vor der Tür – gefangen in einer zwölfminütigen Zeitschleife und dazu verdammt, denselben Horror immer wieder zu durchleben. Wie kannst du diese Schleife durchbrechen? Sammle in Echtzeit Hinweise aus deiner Umgebung und mache dir dein Wissen über die bevorstehenden Ereignisse zunutze, um den Ausgang zu verändern.

Finger weg

In diesem Spiel zur gleichnamigen Erfolgsserie Too Hot to Handle mischst du dich unter sexy Singles, die um deine Zuneigung buhlen. Wählst du die Liebe oder erliegst du der Versuchung? Wenn du die Reality-Dating-Serie liebst, hast du nun die Chance, ein Teil davon zu sein. Gestalte deinen persönlichen Avatar und begib dich an den Strand zu den anderen umwerfenden Kandidat\*innen, die um das Preisgeld kämpfen. Werden sie die Liebe finden und sich emotional weiterentwickeln, indem sie Lanas berühmt-berüchtigte Regeln befolgen, oder werden sie dem körperlichen Verlangen nachgeben? Egal, ob du dich für süß, cool oder frech entscheidest – die romantischen Möglichkeiten sind riesig und du allein hast die Kontrolle.

Solitaire

In dem allseits beliebten Klassiker legst du die gezogenen Karten absteigend und zwischen roter und schwarzer Farbe wechselnd ab, um sie dann von Ass bis König zu sortieren. Das bewährte Kartenspiel von MobilityWare — den Machern der ursprünglichen kostenlosen Version für iOS — kann jetzt jederzeit und überall gespielt werden. Unter Namen wie Patience, Klondike oder Solitär bekannt erfreut sich das Spiel weiter großer Beliebtheit bei seinen Fans. Lass dich auf tägliche Challenges ein, um Preise zu gewinnen und Gewinnanimationen zu sammeln.

Scriptic: Crime Stories

Geh den Hinweisen nach und fange einen Killer. In diesem Krimidrama leitest du die Ermittlungen und die beste Spur dazu hast du schon: Das Handy des Opfers voll mit Beweisen. In diesem für einen BAFTA nominierten Spiel durchsuchst du als Detective von London Yard die Smartphones der Opfer, um der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Durchstöbere die persönlichen Nachrichten, Fotos und Apps der Opfer nach Hinweisen und tauche in die Live-Action-Erfahrung ein, indem du dem Polizeiteam vor Ort Anweisungen gibst und mit Kriminellen auf Tuchfühlung gehst.