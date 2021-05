DAZN wird teuer, bietet aber auch mehr Inhalte & neue Features

Dass DAZN bei der Rechteverteilung ordentlich zugeschlagen hat, haben wir ja schon berichtet. Unter anderem zeigt DAZN ab der kommenden Fußball-Saison nahezu die komplette UEFA Champions League sowie den Bundesliga-Freitag und -Sonntag live und exklusiv.

Gleichzeitig wird das On-Air-Team verstärkt, unter anderem stoßen Alex Schlüter, Daniel Herzog und Laura Wontorra hinzu. Der Vertrag mit dem DAZN-Experten Sandro Wagner wurde ebenfalls verlängert. Auf Kommentatoren-Seite wechselt Michael Born von Sky zu DAZN und auch Joachim Hebel kommt zurück und wird die UEFA Champions League für DAZN kommentieren. Zudem wurden die Verträge der Kommentatoren Jan Platte und Marco Hagemann, die seit dem Start von DAZN in 2016 für den Streaming-Dienst tätig sind, erfolgreich verlängert. Auch die beliebten Experten Ralph Gunesch, Sebastian Kneißl und Jonas Hummels bleiben an Bord.

Zudem können sich Fans auf neue Show-Formate freuen. DAZN zeigt jeden Samstag bereits ab 17:30 Uhr alle wichtigen Szenen der Spiele am Nachmittag in einer linearen Highlight-Show. Außerdem wird DAZN seine Vorberichterstattung rund um die Top-Spiele in der Bundesliga und UEFA Champions League ausbauen. Dies bedeutet auch, dass für beide Wettbewerbe weit mehr Inhalte produziert werden, die allen Fans jederzeit auf Abruf zur Verfügung stehen. In der Entwicklung befinden sich aktuell auch weitere Show-Formate, die täglich unter der Woche sowie am Wochenende nachmittags parallel zu den Bundesliga-Livespielen auf DAZN zu sehen sein werden.

Neue Tech-Features

Mit DAZN Pulse erhält jeder Fan alle wichtigen Szenen aus vorausgewählten parallel laufenden Livespielen und gelangt per Klick direkt dorthin. Mit den Key Moments können Fans jetzt mit einem Klick zu den wichtigsten Momenten eines Livespiels springen und die DAZN Match Stats integrieren die aktuellsten Live-Statistiken für das jeweilige Event direkt auf den Bildschirm.

DAZN wird teurer

Aufgrund zahlreicher neue Inhalte wird DAZN gleichzeitig auch teurer. Zum Saisonstart wird das Preismodell für Neu- und Bestandskunden geändert. Das Monatsabo steigt von 11,99 Euro auf 14,99 Euro, das Jahresabo wird 149,99 Euro kosten. Im Jahresabo zahlt man pro Monat also 12,50 Euro. Und wenn ihr DAZN mal testen wollt, ist der erste Monat gratis für euch.