DAZN: Streaming-Dienst zeigt ab 2021 fast alle Champions League-Spiele exklusiv

Dass Sky die Übertragungsrechte an der Fussball-Champions League ab 2021 verlieren wird, war schon vorher klar. Nun gibt es neue Informationen von Seiten DAZNs, die sich die entsprechenden Rechte gesichert und jetzt bekannt gegeben haben, in welchem Umfang man die Fussball-Königsklasse ab dem nächsten Jahr zeigen wird.

DAZN hatte sich für drei Jahre die exklusiven Übertragungsrechte von 121 der insgesamt 138 Partien der Champions League gesichert. Der Bezahlsender Sky wird erstmals seit dem Jahr 2000 damit keine Spiele mehr im europäischen Fussball-Pokal ausstrahlen. “Fußball-Begeisterte können sich dann auch auf nahezu die komplette UEFA Champions League live und exklusiv bei DAZN freuen: Alle Mittwochsspiele und bis auf eine Partie pro Woche alle Dienstagsspiele – von den Playoffs bis zum Finale. Dazu die Konferenz und die Highlights aller Spiele.” – so erklärt DAZN den Fussball-Vormarsch ab der CL-Saison 2021/22.

Auch der UEFA-Supercup wird von DAZN übertragen, das Topspiel der Champions League am Dienstagabend wird auch vom Neuling Amazon übertragen. Letzterer Anbieter hat sich Rechte an insgesamt 16 Partien gesichert, darunter auch zwei Playoff-Spiele. Erfreulicherweise wird das Endspiel zumindest in den Jahren 2022, 2023 und 2024 auch im Free TV laufen: Das ZDF zeigt parallel zu DAZN das Finale der Champions League.

DAZN ab 2021 auch mit Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga

In der Fussball-Bundesliga gab es ebenfalls einige Verschiebungen: Die Freitags- und Sonntagspartien werden ab der Saison 2021/22 ebenfalls von DAZN gezeigt, lediglich die Einzelspiele und Konferenzen am Samstag verbleiben bei Sky. Zeitversetzte Zusammenfassungen der 1. und 2. Bundesliga werden weiterhin in der ARD, in den dritten Programmen und bei Sport1 gezeigt.

Schon in diesem Monat will DAZN einen Vorgeschmack auf die kommende Europapokal-Saison bieten. Der Sport-Streaming-Dienst zeigt insgesamt 23 Spiele in 19 Tagen aus der UEFA Champions League und der UEFA Europa League live sowie alle K.O.-Runden vom Achtelfinale bis zum Finale und die Highlights aller Spiele live und auf Abruf. Alle Termine für diesen August finden sich auf der Website von DAZN, eine genaue Aufschlüsselung der Übertragungsrechte findet ihr hier in unserem Artikel. Das DAZN-Abo kostet 11,99 Euro/Monat und kann monatlich gekündigt werden, ein vergünstigtes Jahresabo ist alternativ für 119,99 Euro erhältlich.