Bundesliga TV-Rechte: Das seht ihr bei Sky, DAZN und Sat1 ab der Saison 2021/22

Alle vier Jahre werden die TV-Rechte von der Deutschen Fußball Liga neu vergeben. Die Anbieter können verschiedene Pakete erwerben, für die kommenden Rechte für die Saison 2021/22 bis 2024/25 stehen vor allem Sky, DAZN und Sat1 im Fokus. Überraschenderweise hat Amazon kein einziges Paket erworben, obwohl man zuvor schon einige Partien übertragen hat.

Eines steht fest: Wer alle Spiele der 1. und 2. Bundesliga sehen möchte, muss mehr als ein Abonnement abschließen. Sky hat sich die Rechte an den 1. Liga Samstagsspielen und der Konferenz gesichert. Das Paket D geht hingegen an DAZN, das insgesamt 106 Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga umfasst. DAZN zeigt somit so viel Bundesliga wie noch nie zuvor – und ab 2021 auch die Champions League.

Während zuvor die Telekom noch um die Rechte für die 2. Bundesliga gekämpft hat, geht das Paket abermals an Sky. Sky zeigt alle Partien der 2. Bundesliga inklusive Konferenz, auch das neu eingeführte Spiel am Samstagabend. Das Spiel am Samstag um 20:30 Uhr wird es zudem frei empfangbar bei Sport1 geben.

Überraschend: ProsiebenSat1 hat ein Live-Rechtepaket erworben und darf neun Spiele ausstrahlen. Inbegriffen ist der Supercup sowie Bundesliga-Spiele am 1., 17. und 18. Spieltag. Die vier Relegationsspiele sowie das Auftaktspiel der 1. und 2. Bundesliga sind ebenfalls mit im Paket. Die Spiele gibt es dann im Free TV.

Während Amazon aktuell noch die Rechte für das Bundesliga-Radio besitzt, wird ab Saison 2021/22 die ARD die Rechte übernehmen. Highlight-Clips direkt nach Abpfiff gibt es als Pay-Variante bei Axel Springer, Highlight-Clips ab Montag 0 Uhr dürfen die ARD, Sport1 und das ZDF zeigen. Die Sportschau in der ARD sowie das Sportstudio im ZDF bleiben unverändert mit gleichen Rechten bestehen.