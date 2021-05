Dyson V15 mit integrierter Laser-Stauberkennung ab sofort erhältlich

Vor ein paar Wochen habe ich euch ja einen Staubsauger mit App vorgestellt und war leider nicht ganz überzeugt vom Ergebnis – eigentlich hätte das Modell von Tineco viel mehr Möglichkeiten, die aber leider ungenutzt bleiben. Bei Dyson verzichtet man bei klassischen Handstaubsaugern bislang auf eine App, für das neue Modell V15 Detect hat man sich aber trotzdem einiges einfallen lassen.

Im Mittelpunkt des kabellosen Staubsaugers stehen zwei Technologien, die ich besonders beeindruckend finde. Bei beiden kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass sie im Alltag wirklich praktisch sind. Wie genau das funktioniert, lassen wir uns am besten direkt von Dyson erklären – bisher hatte ich nämlich noch keine Gelegenheit, das neue Modell selbst auszuprobieren.

Die Laser-Stauberkennung des Dyson V15 Detect

Die Laser-Stauberkennung macht mit einem in der Bodendüse integrierten, präzise abgewinkelten Laser die Partikel sichtbar, die für das menschliche Auge normalerweise nicht sichtbar sind. Die Dyson-Ingenieure integrierten eine grüne Laserdiode in die Slim Fluffy Bodendüse und positionierten sie präzise in einem Winkel von 1,5 Grad, 7,3 mm über dem Boden. Das ermöglicht, dass versteckter Staub auf der Bodenoberfläche, der sonst mit dem bloßen Auge nicht sichtbar wäre, erkannt und entfernt werden kann.

Der Piezo-Sensor zählt die Staubpartikel

Ein akustischer Piezosensor wurde in den Staubsauger integriert. Kohlefaserfilamente in der Bodendüse nehmen mikroskopisch kleine Partikel auf, die bis zu 15.000 Mal pro Sekunde analysiert und gezählt werden. Der Staub tritt in den Staubsauger ein und trifft auf den akustischen Piezosensor im Behältereinlass, wobei die winzigen Vibrationen in elektrische Signale umgewandelt werden. Staubgröße und -menge werden auf dem integrierten LCD-Bildschirm angezeigt, so dass der Benutzer nicht nur sehen kann, wie viel Staub der Staubsauger entfernt hat, sondern auch welche Größe die Partikel hatten, die eingesaugt wurden

Das hat sogar einen Effekt in der Praxis. Wie Dyson erklärt, wird die Saugleistung automatisch erhöht, wenn eine starke Verschmutzung erkannt wird. Zusammen mit dem Laser kann ich mir hier auf jeden Fall vorstellen, dass die Handhabung im Alltag erleichtert wird.

Was es sonst noch Neues gibt

Zum Lieferumfang des Dyson V15 Detect gehört eine Mini-Elektrobürste. Diese ist so geformt, dass sich keine Haare in der Bürste verheddern. In einem Haushalt mit Katze und den langen Haaren meiner Frau ist das auf jeden Fall eine Sache, auf die ich sehr gespannt bin.

Der neue Dyson V15 Detect ist ab sofort direkt im Online-Shop des Herstellers verfügbar und kostet 699 Euro. Wir werden den Staubsauger auf jeden Fall noch einmal im Alltag testen und uns vermutlich Mitte Juni mit Details bei euch melden.