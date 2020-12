Die Favoriten der Redaktion: Fabians Apps des Jahres 2020

Was für ein verrücktes Jahr. Da ist es natürlich an der Zeit, euch zu verraten, welche Apps wir in diesem Jahr besonders gern und häufig verwendet haben. Heute stellt euch Fabian seine Favoriten aus dem App Store vor.

FaceTime

Während des ersten Lockdowns im März und April haben Apps wie Zoom oder Teams einen regelrechten Aufschwung erlebt. Doch gerade für ein wenig digitale Zeit mit der Familie muss man doch gar keine zusätzliche App installieren – mit FaceTime bieten iPhone, iPad und Mac bereits eine wunderbare Möglichkeit, mit anderen Apple-Nutzern verbunden zu bleiben. Insbesondere die Aufteilung des Bildschirms und die Fokussierung auf die aktuell sprechende Person machen FaceTime im Vergleich zur zum Teil kostenpflichtigen Konkurrenz zu einer echt guten Alternative.

Apollo for Reddit

Was macht man, wenn man bereits das ganz Internet durchgelesen hat und auch Wikipedia oder YouTube keine neuen Inhalte mehr liefern? Schaut doch mal bei Reddit vorbei, einem XXL-Forum für alle möglichen Themen, vornehmlich in englischer Sprache. Ich habe das am liebsten mit Apollo for Reddit gemacht, einer umfangreichen und übersichtlichen Reddit-App mit vielen Funktionen. Gegen einen kleinen Betrag kommt man sogar in den Genuss von Pro-Funktionen und dem Verzicht auf Werbung. Eine tolle Sache, um Reddit zu erforschen.

Sky Go

Von Sky Go hat man in den vergangenen Jahren ja die wildesten Geschichten gelesen, vor allem wenn echter Bundesliga-Kracher angestanden hat, gab es in der Vergangenheit immer mal wieder Probleme. Dafür bin ich, wenn ich mal wieder ein Bochum-Spiel abseits des heimischen Fernsehers anschauen möchte, eher weniger betroffen. Dafür habe ich mich in diesem Jahr darüber gefreut, dass die Entwickler endlich mal aus dem Quark gekommen sind. Mittlerweile gibt es auf dem iPad und auch auf dem iPhone eine Bild-in-Bild-Funktion, die bei Sky Go und der Werbung vor dem Start der Wiedergabe echt ein Segen ist. Jetzt kann man auch mal eben schnell in eine andere App wechseln, ohne etwas zu verpassen.

Corona-Warn-App

Ich war mir lange unsicher, ob ich diese App wirklich als eine meiner „Apps des Jahres“ benennen soll, aber abgesehen von den Standard-Apps wie Safari oder Nachrichten habe ich wohl keine App so häufig geöffnet wie die Corona-Warn-App. Und auch wenn es in der Vergangenheit viele Kontroversen und Diskussionen rund um die App gab, ist es doch eine tolle Sache, wenn wir mit ihr eine weitere Möglichkeit bekommen haben, gegen dieses verdammte Virus zu kämpfen. Die App tut niemandem weh und kann helfen, Menschenleben zu schützen. Ihr solltet sie also auch installieren!