eBay Kleinanzeigen jetzt mit detaillierteren Infos im Profil

In den vergangenen Monaten dürftet ihr sicherlich auch die Chance genutzt haben, Keller, Dachboden oder Rumpelkammer ein wenig zu entrümpeln. Und möglicherweise habt ihr für den Verkauf von einigen Gegenständen auch eBay Kleinanzeigen (App Store-Link) genutzt.

Die Anwendung kommt auch bei mir regelmäßig zum Einsatz, sowohl zum Verkauf als auch zum Ankauf von gebrauchten Gegenständen – aktuell biete ich beispielsweise zwei Fatboy Sitzsäcke und einen Fatboy Hocker an. Mit dem letzten Update hat eBay Kleinanzeigen eine interessante Neuerung bekommen, die ihr im eigenen Profil und in den Profilen von anderen Nutzern finden könnt.

Die Anzeige von Zufriedenheit, Antwortrate, Antwortzeit und Followern ist jetzt noch etwas detaillierter gestaltet, zudem könnt ihr im eigenen Profil sehen, wie ihr die einzelnen Rankings verbessern könnt. Meine Antwortrate liegt aktuell beispielsweise bei 88 Prozent – ich müsste sie nur auf 90 Prozent steigern, um in dieser Kategorie die volle Punktzahl zu erhalten.

Ich finde das ganz nützlich, um einen ersten Eindruck vom möglichen Geschäftspartner zu erhalten. Tatsächlich versuche ich allerdings, beim Kauf von Gegenständen über eBay Kleinanzeigen immer eine Abholung zu organisieren – nur so ist man am Ende auf der sicheren Seite. Ganz interessant an dieser Stelle: eBay Kleinanzeigen selbst wurde von eBay erst kürzlich verkauft. Mehr Infos dazu findet ihr in diesem News-Artikel.