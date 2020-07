Video-Stunde: FaceTime-Effekte, macOS-Neuerungen & Apple Pencil

In diesem Artikel haben wir drei interessante Videos für euch gesammelt, damit ihr euch zum Start in den Tag, etwa bei eurem Frühstück, noch einmal gemütlich zurücklehnen könnt. Unter anderem liefert Apple ein neues Support-Video, in dem erklärt wird, wie man bei FaceTime-Anrufen lustige Effekte ins Bild einfügen kann. Außerdem zeigen die Kollegen von MacRumors die elf besten Neuerungen von macOS 11 und dank 9to5Mac könnt ihr sehen, welche Verbesserungen der Apple Pencil mit iPadOS 14 erhalten wird.

Wie man Effekte zu FaceTime-Anrufen hinzufügt

Die besten Neuerungen in macOS Big Sur

Die wichtigsten Neuerungen in iPadOS 14