Eero wird noch schneller: Pro 6E und 6+ vorgestellt

Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, bin ich ein Fan des Eero-Systems. Die WiFi-Router sehen schick und versorgen mein aus mit einem sehr stabilen und schnellen Mesh-System. Im Oktober habe ich die neue Generation der Eero Pro 6 getestet und habe über drei Etagen hinweg trotz Stahlbetondecken und Fußbodenheizung WLAN-Geschwindigkeiten von über 300 Mbit/s erzielen können. Das ist rund drei Mal so schnell wie mein derzeitiger Internet-Anschluss, ohne dass auch nur ein Kabel im Haus verlegt werden musste.

In den USA hat Eero, eine Tochter von Amazon, bereits die nächste Generation vorgestellt. Eero Pro 6E und Eero 6+ sollen für noch mehr Speed im heimischen WLAN sorgen. Wir werfen einen ersten Blick auf die Neuvorstellungen.

Die Eero Pro 6E Router profitieren von einem neuen 6 GHz Band, das eine noch schnellere und störungsärmere Kommunikation zwischen den einzelnen Router ermöglicht. Mit 1 x 2,5 GbE und 1 x 1,0 GbE Ethernet-Ports an jedem Gerät unterstützt Eero Pro 6E Multigigabit-Internet mit bis zu 2,5 Gbit/s. Ein einzelner Eero Pro 6E deckt bis zu 185 Quadratmeter ab, ein 2er-Pack deckt bis zu 370 Quadratmeter ab und ein 3er-Pack deckt bis zu 555 Quadratmeter ab.

Die Eero 6+ haben eine nicht ganz so große Reichweite, bekommen aber ebenfalls einen Geschwindigkeitsboost. Jeder Router verfügt über 2 x 1.0 GbE-Ports für optionale Gigabit-Kabelverbindungen und bietet außerdem Zugriff auf den 160-MHz-Funkkanal für schnellere drahtlose Verbindungen als frühere Eero-Dual-Band-Angebote.

Wann die neuen Eero-Modelle in Deutschland starten und was sie hierzulande kosten werden, das ist bislang noch nicht bekannt. Auf den Eero Pro 6, der bereits im Herbst 2020 in den USA startete, mussten wir in Deutschland rund ein Jahr warten.