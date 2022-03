NOTHING: Eigenes Smartphone „phone (1)“ als iPhone-Konkurrenz vorgestellt

Das Londoner Start-Up NOTHING mit dem früheren OnePlus-Mitgründer Carl Pei an der Spitze hat bereits im letzten Jahr mit der Veröffentlichung der NOTHING ear (1), InEars mit integrierter Geräuschunterdrückung, für Furore gesorgt. Nun hat man in einem bereits vorab groß angekündigten Live-Event ein neues Produkt für das eigene Portfolio präsentiert: Das NOTHING phone (1), ein Smartphone.

Das Ziel ist offenbar hoch gesteckt: Man will nichts weniger als Apple herausfordern. Dazu wird wohl erneut die Designschmiede Teenage Engineering, die auch schon an den NOTHING ear (1) beteiligt war, ins Boot geholt werden. Verraten hat Carl Pei während des Live-Events allerdings nicht viele Details, nur so viel ist sicher: Das NOTHING phone (1) wird noch in diesem Sommer in den Handel kommen und mit der Nutzeroberfläche Nothing OS, das auf Android basiert, laufen.

Während der etwa halbstündigen Präsentation legte man daher eher Wert auf vage Aussagen, zahlreiche Zitate und zig Vergleiche mit einem der Branchenführer: Apple. Pei gab an, dass Apple bekannt für seine nahtlose Zusammenarbeit und Synchronisation von Geräten sei, man gleichzeitig aber auch die „überzeugendste Alternative zu Apple“ bauen und ein konkurrenzfähiges Ökosystem schaffen wolle. Im Kontrast zu Apple solle das System jedoch offen und kompatibel mit anderen großen Marken sein. Als Beispiele dafür führte Pei Apples AirPods oder Elektroautos von Tesla an.

Nothing OS als Launcher-Preview im April

Wie genau das NOTHING phone (1) aussehen wird, ist bisher nicht bekannt. Carl Pei kündigte lediglich Partnerschaften mit anderen großen Unternehmen der Branche an, darunter Google, Samsung, Sony und Qualcomm. Die Software Nothing OS soll auf überflüssige Bloatware verzichten sowie schnell und flüssig laufen. Damit erinnert das Betriebssystem an OnePlus’ eigenes OxygenOS. Die Hardware soll „nahtlos mit der Software durch maßgeschneiderte Schriftarten, Farben, grafische Elemente und Sounds“ harmonieren. Ein Launcher, der einen ersten Einblick in Nothing OS geben wird, soll im April auf ausgewählten Smartphones bereitgestellt werden.

Das NOTHING Live-Event könnt ihr euch in voller Länge als YouTube-Video genauer ansehen. Wirklich relevante Informationen zum NOTHING phone (1) gibt es erst ab etwa 20 Minuten. Man darf also gespannt sein, ob NOTHING ab dem Sommer dieses Jahres eine wirkliche Konkurrenz zu Apple bieten kann und was die neue Plattform samt Hard- und Software zu leisten imstande ist. Auf der NOTHING-Website kann man sich per E-Mail registrieren, um Neuheiten zum phone (1) zu bekommen.