Epic Games verschenkt Crying Suns für Mac & Windows

Im Epic Games Store könnt ihr euch ab heute das Strategie-Spiel Crying Suns sichern. Diesmal ist das Spiel nicht nur für Windows, sondern auch für macOS verfügbar. Der Download ist rund 2 GB groß und setzt mindestens macOS 10.12 voraus. Ihr könnt euch Crying Suns bis zum 14. Januar, 17 Uhr kostenlos sichern.

Crying Suns ist ein taktisches Rogue-lite, in dem du in die Rolle eines Raumflottenkommandanten schlüpfst und ein geheimnisvolles gefallenes Imperium erkundest. In dieser Erfahrung, in der die Geschichte im Vordergrund steht und von Dune und Foundation inspiriert wurde, kannst du mit jedem erfolgreichen Durchlauf die Wahrheit über das Imperium lüften … und über dich selbst.