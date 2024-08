Monument Valley 3 erscheint am 10. Dezember im App Store

Es ist eines der größten mobilen Spiele überhaupt und vermutlich ein umso größerer Coup für Netflix. Nachdem die ersten beiden Teile von Monument Vally ganz regulär im App Store erschienen sind und so zum großen Erfolg wurden, später sogar auf Apple Arcade landeten, wird Monument Valley 3 ein exklusiver Teil von Netflix Games.

Am 10. Dezember wird der dritte Teil des bisher so grandiosen Puzzle-Spiels im App Store erscheinen. Um Monument Valley 3 zu spielen, wird dann allerdings ein aktives Netflix Abonnement vorausgesetzt.

„Monument Valley ist ein Titel, der die Grenzen dessen, was in Spielen möglich ist, verschoben hat – von der Kraft des minimalistischen Designs über die Einfachheit des Spiels bis hin zur Emotion des interaktiven Geschichtenerzählens“, sagt Jennifer Estaris, Game Director von Monument Valley 3. „Unser Ziel ist es, unser bisher größtes Monument Valley so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen. Deshalb haben wir uns mit Netflix zusammengetan, um das Spiel Hunderten von Millionen Spielern auf der ganzen Welt als Teil ihrer Mitgliedschaften zur Verfügung zu stellen.“

Was uns erwartet, können wir bereits im offiziellen Trailer sehen:

Als kleinen Vorgeschmack werden die beiden ersten Episoden von Monument Valley ebenfalls ein Teil von Netflix Games. Monument Valley soll am 19. September auf Netflix landen, während der zweite Teil am 29. Oktober folgt.

Weitere Informationen rund um Monument Valley 3 will Netflix im September liefern, wenn vom 16. bis 19. September die Netflix Geeked Week stattfindet. Weitere Ankündigungen von Netflix Games könnt ihr hier nachlesen.