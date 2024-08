Fake-Einladung wurde von 14-jährigem Italiener erstellt

Erst gestern haben wir darüber berichtet, dass die nächste Apple-Keynote rund um das iPhone 16 am 10. September stattfinden soll. Auf dieses Datum haben wir mehrere Leaker und selbst ernannte Apple-Experten mittlerweile geeinigt, auch wenn eine offizielle Einladung seitens Apple noch aussteht.

Und nun wird es richtig verrückt: Gestern hat Majin Bu, einer der bekannteren Apple-Leaker, ein Bild der offiziellen Einladung geteilt. Von der Einladung, die Apple noch gar nicht versendet hat. Das sah selbst der Leaker septisch und auch wir haben dieses Bild mit Vorsicht wahrgenommen.

Wie sich mittlerweile herausgestellt hat, wurde Majin Bu mit einem Fake-Bild reingelegt. Die offiziell wirkende Einladung wurde von einem 14-jährigen Italiener erstellt, dem laut eigener Aussage einfach nur langweilig war.

„Ich war ziemlich überrascht“, sagte der Teenager gegenüber Cult of Mac. „Ich dachte, meine Einladung sähe gefälscht genug aus.“ Und weiter: „Ich habe die geleakte Apple-Event-Einladung in weniger als 10 Minuten mit Figma und einer Ai generierten Textur erstellt und sie an den Leaker geschickt, einfach weil mir langweilig war.“

Mittlerweile hat der Italiener sogar ein Video geteilt, in dem er zeigt, wie er die Einladung erstellt hat:

Fun fact: i made the „leaked“ Apple Event invite in less than 10 minutes using figma and an Ai generated texture

and i sent it to the leaker just because i was bored pic.twitter.com/3tX9QgUy4p

— Lore (@lorevfx) August 20, 2024