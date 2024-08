Die alte Sonos-App wird nicht zurückkehren

Es ist ja schon ein wenig zum verrückt werden. Auf der einen Seite lese ich immer wieder Kommentare, dass doch alles gar nicht so schlimm ist. Und auch bei mir läuft das Sonos-System ganz normal, ich habe keine Einschränkungen. Auf der anderen Seite gibt es massive Kritik rund um die neue App, die im Mai veröffentlicht wurde, und Sonos erwägte sogar die erneute Veröffentlichung der alten Anwendung.

Damit wollte man die großen Probleme in den Griff bekommen, hieß es noch vor wenigen Wochen. Auf Reddit hat sich nun Patrick Spence, der CEO von Sonos, zum Thema geäußert und leider eine ernüchternde Antwort geliefert. Die alte Sonos-App kann nicht einfach so zurückkehren. Hier sein Statement im Wortlaut:

Der Trick ist allerdings, dass Sonos nicht nur die mobile App ist, sondern auch die Software, die auf den Lautsprechern und in der Cloud läuft. In den Monaten seit der Einführung der neuen mobilen App haben wir die Software, die auf unseren Lautsprechern und in der Cloud läuft, aktualisiert, so dass S2 heute weniger zuverlässig und weniger stabil ist als früher. Nach umfangreichen Tests sind wir widerwillig zu dem Schluss gekommen, dass eine Neuveröffentlichung von S2 die Probleme eher verschlimmern als verbessern würde. Ich bin sicher, das ist enttäuschend. Für mich war es enttäuschend.