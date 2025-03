Sonos stoppt seine TV-Streaming-Box kurz vor dem Start

Nach dem schwierigen Jahr 2024 wird bei Sonos hart durchgegriffen. Das schon weit fortgeschrittene Projekt rund um eine TV-Streaming-Box wird vorerst auf Eis gelegt, laut Informationen von The Verge wird das Konkurrenzprodukt für den Apple TV nicht wie geplant in diesem Jahr auf den Markt kommen. Darüber hat die Geschäftsführung die Mitarbeitenden während einer Telefonkonferenz informiert.

„Das Produkt befand sich bereits tief in der Entwicklung und wurde monatelang in Betatests getestet. Doch nun wird das Team, das dahinter steht, anderen Projekten zugewiesen, während Interim-CEO Tom Conrad die zukünftige Roadmap des Unternehmens neu priorisiert“, heißt es bei The Verge. „Er teilte den Mitarbeitern mit, dass ein Vorstoß von Sonos in den Videobereich ‚vorerst vom Tisch‘ sei.“

Offenbar hat man bei Sonos gemerkt, dass es doch nicht so einfach ist, in neue Produktkategorien einzusteigen. Immerhin ist der Streaming-Markt mit Herstellern wie Amazon, Apple, Google oder Roku bereits stark besetzt. Und auch beim Sonos Ace Kopfhörer im letzten Jahr war man bereits in einer ähnlichen Situation.

Das vorläufige Aus der TV-Streaming-Box bedeutet aber auch, dass Sonos im zweiten Halbjahr 2025 kein bedeutendes neues Produkt auf den Markt bringen kann. Man darf gespannt sein, wie es für das Unternehmen in den kommenden Monaten weiter geht.