Sonos arbeitet weiter an Software: Neue Updates veröffentlicht

Ich kann an dieser Stelle nur für mich sprechen, wenn ich sage, dass ich in den vergangenen 12 Monaten keine Probleme mit meinem Sonos-System hatte. Das war aber wohl auch mehr Glück als Verstand, denn ich habe tatsächlich keine der Funktionen genutzt, die vor einem Jahr durch das große Update (zeitweise) weggefallen waren. Mittlerweile kann man Sonos eine Sache aber auch nicht mehr vorwerfen: Mangelnden Einsatz.

In dieser Woche wurden wieder drei Updates verteilt. Im App Store steht eine Aktualisierung für die Sonos-App zur Verfügung, die Firmware des Systems wurde aktualisiert und auch der Sonos Ace Kopfhörer bekommt ein kleines Update spendiert. In der folgenden Übersicht könnt ihr sehen, was sich mit den neuen Software-Versionen alles getan hat.

Erhöhtes Zeitlimit für die Gruppierung ausgewählter Player

Abgeschlossene Einführung der Funktionen zum Erstellen und Bearbeiten von Sonos-Playlisten

Behebung eines Fehlers, der dazu führte, dass gruppiertes AirPlay nicht mehr synchronisiert werden konnte (Era100 Pro)

Verbesserungen bei der Player-Kommunikation (Player-Firmware)

Fix für AptX-Codecs für einige Telefone (Sonos Ace)

Sonos Ray und Sonos Era 100 werden günstiger

Und auch an der Preisschraube wurde in den letzten Wochen gedreht. Der Nachfolger des Sonos One, der Era 100, hat jetzt eine unverbindliche Preisempfehlung von 229 statt 279 Euro. Das hat sich durchaus im Handel bemerkbar gemacht, bei Amazon kostet die weiße Variante des Lautsprechers derzeit nur 209 Euro – nachdem man zuvor monatelang zwischen 240 und 250 Euro lag.

Auch bei der kleinsten Soundbar des Herstellers ging es Anfang April auf 229 Euro nach unten. Die Sonos Ray wird ebenfalls dauerhaft günstiger angeboten, bisher lag der Listenpreis bei 299 Euro.