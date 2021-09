Neues iPad mini: Apple hält merkwürdigen Scroll-Effekt für „normal“

Nach der Veröffentlichung des neuen iPad minis der sechsten Generation während der letzten Apple-Keynote haben die ersten Käufer und Käuferinnen ihre handlichen Tablets bereits erhalten. Auch Kollege Fabian ist schwer verliebt in das kleine, aber feine Gerät. Was vielen Usern des iPad mini auffällt: Das Scrollen im Porträtmodus fühlt sich anders an als sonst. Die Tech-Plattform Ars Technica bezeichnet es als „geleeartig“, da es scheint, als ob eine Seite des Bildschirms mit einer anderen Geschwindigkeit scrollt als die andere. Daher wirkt es so, als wenn der Bildschirm wackelt.

Von einem Bug oder fehlerhaften Verarbeitung will Apple selbst aber nichts wissen. In einer Aussage gegenüber Ars Technica gibt Apple an, dass dieses „normales Verhalten für einen LCD-Bildschirm“ sei. Weil diese Displays sich Zeile für Zeile aktualisieren, gäbe es eine minimale Verzögerung, während die Zeilen am oberen und am unteren Bildschirmrand neu geladen würden. „Das Fazit ist, dass das Unternehmen nicht glaubt, dass es ein Hardware- oder Softwareproblem zu beheben gibt und dass der Bildschirm offenbar so ist, wie er ist“, so Ars Technica nach der Stellungnahme von Apple.

Seit der Auslieferung der ersten iPad mini-Geräte am vergangenen Wochenende gab es einige Personen, die sich diesem Problem gewidmet haben, darunter auch das Redaktionsteam von MacRumors oder Dieter Bohn von The Verge, der ein Slow-Motion-Video des Scroll-Problems anfertigte.

Here is is slow-mo video of scrolling on the iPad Min i slowed down EVEN MORE in a frame-by-frame step through. Notice how the right moves up faster than the left.

In normal usage you barely see it, but every now and then it become noticeable. In landscape it goes away entirely pic.twitter.com/iq9LGJzsDI

— Dieter Bohn (@backlon) September 22, 2021