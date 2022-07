Over-Ear Kopfhörer mit ANC: Sony WH-1000XM4 & Bose 700 aktuell günstiger

Sony hat zwar schon den Nachfolger Sony WH-1000XM5 vorgestellt, allerdings ist der Vorgänger immer noch sehr empfehlenswert – und deutlich günstiger. Zum Marktstart im August 2020 musste man noch 379 Euro bezahlen, am heutigen Prime Day sind es nur noch 229 Euro (Amazon-Link). Das ist der beste Preis im Internet.

Die ANC-Funktion ist dafür da, um die Nutzerin oder den Nutzer noch besser von Umgebungsgeräuschen abschirmen zu können. Mit zwei Mikrofonen zur Geräuschunterdrückung an jeder Hörmuschel erfasst eine Dual-Noise-Sensor-Technologie im WH-1000XM4 Umgebungsgeräusche und leitet die Daten an den bewährten HD-Noise-Cancelling-Prozessor QN1 weiter. Das neue Bluetooth Audio SoC (System on Chip) erfasst Musik und Geräusche 700-mal pro Sekunde und passt den Klang entsprechend an. Der QN1-Prozessor basiert auf einem neuen Algorithmus und bewirkt eine Geräuschunterdrückung in Echtzeit. Eine adaptive Geräuschsteuerung erkennt zudem im Laufe der Zeit die Orte, an denen man sich befindet, und passt den Klang der jeweiligen Situation an.

Der Sony WH-1000XM4 ist mit NFC und Bluetooth ausgestattet und verfügt über eine Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden mit einer Ladung. Eine Schnellladefunktion liefert nach nur zehnminütiger Ladezeit genug Energie für fünf Stunden kabelloser Wiedergabe. Der Kopfhörer kann sich gleichzeitig mit zwei Geräten verbinden und kommt mit einem Näherungssensor daher, der erkennt, ob der Kopfhörer in Verwendung ist oder nicht. Um Strom zu sparen, passt das Gerät die Wiedergabe dann automatisch an. Im praktischen Etui könnt ihr die Kopfhörer eingeklappt transportieren.

Angebot 7.024 Bewertungen Sony WH-1000XM4 kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer (30h Akku, Touch Sensor, Headphones... Branchenführendes Aktives Noise Cancelling dank des HD Noise Cancelling Prozessor QN1 : Optimierung der Geräuschminimierung an Bewegungsmuster sowie...

LDAC überträgt in etwa die dreifache Menge an Daten (bei einer maximalen Übertragungsrate von 990 Kbit/s) wie herkömmliches BLUETOOTH Audio,...

Bose Headphones 700 für 164,99 Euro

Die Bose Headphones 700 (Amazon-Link) können aktuell für nur 164,99 Euro gekauft werden. Im Vergleich zur QC-Reihe kann man die Headphones 700 nicht mehr einklappen. Der verbesserte Klang und die Geräuschunterdrückung sind hingegen auf Top-Niveau.

Bei den Bose Headphones 700 kann man die Ohrmuscheln stufenlos verschieben, der Kopfbügel ist etwas schmaler. In der zugehörigen App, die jetzt für Einstellungen Pflicht ist, kann man einen Equalizer nutzen und festlegen, ob Siri, Alexa oder Google Assistant beim Knopfdruck aktiviert werden soll. Die Geräuschunterdrückung kann in elf Stufen justiert werden. Die Akkulaufzeit liegt bei bis zu 20 Stunden mit einer Ladung.