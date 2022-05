Sony WH-1000XM5 ist offiziell: Neuer Noise Cancelling Kopfhörer mit 30 Stunden Akkulaufzeit

Ganz so spannend ist diese Neuerscheinung ja nicht mehr. Schon vor ein paar Wochen sind Fotos und Details zum WH-1000XM5 aufgetaucht, nun hat Sony den Kopfhörer offiziell vorgestellt. Ab Ende Mai können die Sony WH-1000XM5 in Schwarz oder Silber für je 419 Euro erworben werden.

Das neue Modell bringt ein neues Design mit und erlaubt fortan die geräuschlose Anpassung der Größe. Das neue Soft-Fit-Leder schmiegt sich perfekt an den Kopf, nimmt den Druck von den Ohren und schirmt Außengeräusche ab. Zum Einsatz kommen speziell entwickelte 30mm Treiber, die noch einmal für einen natürlicheren Klang sorgen. Ebenso kann man nicht nur per Bluetooth Musik hören, sondern auch per Kabel.

Abermals wurde die aktive Geräuschunterdrückung optimiert, die bei Sony ja ohnehin klasse ist. Zwei Prozessoren steuern acht Mikrofone, die störende Geräusche vor allem im mittleren und hohen Frequenzbereich drastisch reduzieren. Ein automatischer NC-Optimierer passt die Geräuschminimierung präzise an die jeweilige Person und Umgebung an. Mithilfe des integrierten Prozessors V1 schöpft der WH-1000XM5 das Potenzial des HD Noise Cancelling-Prozessors QN1 von Sony voll aus. Da die ANC-Funktion adaptiv ist, stimmt der Klang sich auf die jeweilige Situation automatisch ab.

Um die Gesprächsqualität zu optimieren setzt man auf die Precise Voice Pickup-Technologie. Mit vier Beamforming-Mikrofonen und einem KI-basierten Geräuschminimierungsalgorithmus sorgt man für eine klare und deutliche Übertragung der Stimme, hinzu kommt eine neu entwickelte Struktur zur Reduzierung von Windgeräuschen.

Die Sony WH-1000XM5 warten mit 30 Stunden Akkulaufzeit auf, wobei man nach 3 Minuten Aufladen wieder 3 Stunden hören kann. Die Kopfhörer können für den Transport eingeklappt und im passenden Case mitgenommen werden. Support für den Google Assistant und Alexa sind mit an Bord.

Ab Ende Mai sind die Sony WH-1000XM5 dann für 419 Euro erhältlich.