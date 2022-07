iOS 16: Neue Betaversion bringt Musik- und Podcast-Vorschau auf den Lockscreen

Während der diesjährigen WWDC 2022 hat Apple erwartungsgemäß das neue iOS 16 vorgestellt. Mittlerweile wurden für das neue iPhone-Betriebssystem mehrere Betaversionen veröffentlicht, seit kurzem steht auch eine öffentliche Beta für alle Nutzer und Nutzerinnen ohne Developer-Account zur Verfügung.

In der neuesten iOS 16 Beta 3 Revised Build sowie in der Public Beta gibt es nun eine spannende Veränderung, die auch das Team von 9to5Mac bereits entdeckt hat. In der Betaversion hält eine Musik- und Podcast-Vorschau auf dem Sperrbildschirm des iPhones Einzug. „User müssen nur auf das Cover eines Songs auf Apple Music, Spotify oder eines Podcasts tippen, während das iPhone gesperrt ist, und die Vorschau wird auf dem Bildschirm angezeigt“, erklärt dazu 9to5Mac.

Keine Lautstärkeregelung mehr auf dem Sperrbildschirm

Mit iOS 16 wird es viele neue Features für den Lockscreen auf dem iPhone geben. So lässt sich nun auch erstmals die Schriftart, die Farbe oder die Platzierung von Elementen wie Uhrzeit und Datum auf dem Sperrbildschirm anpassen. Zudem werden unter iOS 16 Benachrichtigungen von unten nach oben angezeigt.

Interessant ist, dass bei der neuen Musik- und Podcast-Vorschau in iOS 16 ein bisher üblicher Lautstärkeregler fehlt. Laut 9to5Mac scheint dies kein Fehler, sondern als Feature so gewollt zu sein. „Die einzige Möglichkeit, den Lautstärkeregler einzublenden, ist die AirPlay-Wiedergabe eines Songs oder Podcasts über einen HomePod“, so der Blog. Dafür wird in der nun veröffentlichten Beta 3 der Songtitel und die Informationen zum Interpreten in den Mittelpunkt gestellt. Da sich bis zum finalen Release im Herbst dieses Jahres aber noch viele Funktionen ändern, wegfallen oder hinzukommen können, sollte man die aktuellen Betaversionen mit Vorsicht genießen.