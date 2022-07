Tineco Prime Day Deals: Empfehlenswerte Saug- und Wischsauger mit bis zu 30 Prozent Rabatt

Heute und morgen geht es rund. Bei Amazon ist die große Rabattschlacht gestartet und auch der uns gut bekannte Hersteller Tineco ist mit einigen Deals am Start. Wir haben schon einige Saug- und Wischsauger getestet und können zusammenfassend sagen: Hier gibt es zum günstigen Kurs solide Qualität.

Tineco Pure One X für 174 Euro

Den Pure One X (Amazon-Link) haben wir im März 2021 getestet und waren zufrieden. Die Verarbeitung ist einfach, aber solide, das Reinigungsergebnis gut. Der Sauger richtet sich definitiv an Einsteiger, gut gefallen hat uns das leichte Gewicht mit nur 2,35 Kilogramm. Mit einer Saugleistung von 80 Watt wird man auf Teppichen keine großen Wunder verbringen können, auf Hartböden reicht das aber vollkommen aus, um ordentlich zu reinigen. Der Preis ist wirklich super, statt 249 Euro zahlt ihr nur 174 Euro.

Tineco Pure One S12 Pro für 449 Euro

Mit dem Tineco Pure One S12 Pro (Amazon-Link) kann man rund 100 Minuten arbeiten. Über das Display am Handstück wird über einen Farbring die Verschmutzung angezeigt, ebenso kann man hier den Modus und auch Akkulaufzeit sehen. Neben der großen Bürste für Böden gibt es auch weiteres Zubehör. Die Saugleistung liegt bei 145 Watt und auch hier gibt es eine App-Anbindung für weitere Details. Der Preis ist von 599 Euro auf 449 Euro gefallen.

1.599 Bewertungen Tineco Smarter Akkustaubsauger Pure ONE S12 PRO EX Stabstaubsauger beutellos smarte Saugfunktion,... Die innovative und smarte iLoop-Sensortechnologie erkennt Schmutz und Schotter und passt die Saugkraft für maximale Effizienz an; Maximale...

Der leise Motor wurde konstruiert, um Geräusche zu reduzieren, ideal geeignet für den Gebrauch in der Nähe von Kindern oder Haustieren; starke...

Tineco Floor One S3 für 279 Euro

Die Tineco Floor One-Reihe gehört zur Kategorie Nass-Trocken-Sauger. Die Laufzeit beim Tineco Floor One S3 (Amazon-Link) liegt bei rund 35 Minuten, wobei im einem Rutsch gesaugt und gewischt wird. Nach der Reinigung könnt ihr die Selbstreinigung starten und die Rollen werden gereinigt. Da die Bürste hier leider nicht durchgängig ist, gibt es keine Kantenreinigung. Der One S3 kostet jetzt 279 Euro statt 399 Euro.

6.481 Bewertungen Tineco Smart kabelloser Bodenreiniger Floor One S3 3-in-1 Nass-Trocken-Sauger Staubsauger Wischmopp... ALLES IN EINEM DESIGN – Hochwertige kabellose Kombination aus Nass-Trocken-Sauger und Wischmopp für Fliesen-, Laminat-, Marmor- und Hartholzböden;...

INNOVATIV – Die iLoop Smart Sensor Technologie erkennt Verschmutzungen und passt die Saugleistung und den Wasserdurchfluss für eine optimale...

Tineco Floor One S5 für 399 Euro

Der Tineco Floor One S5 (Amazon-Link) ist bei uns im Büro immer noch im Einsatz. In meinem Testbericht habe ich dem Wischer gute Ergebnisse bescheinigt. Hier ist die Kapazität der Wasserbehälter größer, außerdem gibt es eine einseitige Kantenreinigung. Über das Display könnt ihr den Modus ablesen oder die Verschmutzung sehen. Auch hier gibt es eine App-Anbindung. Wird jetzt für 399 Euro statt 519 Euro angeboten.

236 Bewertungen Tineco Smart kabelloser Nass-Trocken-Sauger Floor One S5 Aufladbarer All-in-One-Staubsauger... SMART STAUBSAUGER UND WISCHMOP 2 in 1 – reinigt nassen oder trockenen Schmutz und beseitigt hartnäckigen und klebrigen Schmutz einfach. Mit Tinecos...

FORTSCHRITTLICHSTE REINIGUNGSLEISTUNG– Die einzigartige Bürstenrolle von FLOOR ONE S5 wurde so entworfen, dass sie eng an die Baseboards gleitet...

Tineco Floor One S5 Combo Power Kit für 429 Euro

Den Tineco Floor One S5 gibt es auch als Combo Power Kit (Amazon-Link). Hier könnt ihr den Wischsauger dann umbauen und auch als reinen Staubsauger verwenden. Entsprechendes Zubehör liegt mit dabei. Kostet jetzt 429 Euro statt 549 Euro. Falls ihr auf weiteres Zubehör verzichten könnt, gibt es mit dem Tineco Floor One S5 Combo (Amazon-Link) auch ein Bundle, bei dem nur ein Fugenaufsatz mit dabei ist. Kostet 359 Euro statt 449 Euro.

80 Bewertungen Tineco Smart Nass- und Trockensauger Floor one S5 Combo Power KIT kabelloser Fleckenreiniger,... SMART FLOOR WASHER: Der Floor Washer reinigt nasse oder trockene Verschmutzungen und beseitigt mühelos hartnäckige und klebrige Verschmutzungen auf...

SMARTER, VIELSEITIGER SAUGER IN VOLLER GRÖSSE: Das S5 COMBO POWER KIT erfüllt Ihre Anforderungen, indem es sich mühelos in einen Staubsauger (mit...

80 Bewertungen Tineco kabelloser Nass-Trocken-Sauger Floor One S5 Combo Multiflächen-Bodenreiniger Handstaugsauger... BODENWISCHER & HANDSTAUBSAUGER IN EINEM: Der Floor Wischmopp reinigt und beseitigt mühelos hartnäckige klebrige Verschmutzungen auf Hartböden. Der...

VERBESSERTE KANTEN- UND ECKENREINIGUNG: Das exklusives Bürstenkopf-Design des Bodenreinigers sorgt für eine optimierte, streifenfreie Reinigung...

Tineco Floor One S5 Steam für 359 Euro

Der Tineco Floor One S5 Steam (Amazon-Link) reinigt zusätzlich mit Dampf. So können hartnäckige Flecken noch besser gelöst werden. Das ist zum Beispiel besonders praktisch in der Küche, in der ja häufiger Verschmutzungen zu finden sind. Hier wird durch Hochtemperaturdampf zur natürlichen Desinfektion beigetragen, unter anderem werden auch Bakterien und Keime ohne zusätzliche Lösungen entfernt. Kostet jetzt 359 Euro statt 449 Euro.

11 Bewertungen Tineco FLOOR ONE S5 STEAM Smart Dampfreiniger Nass-Trockensauger, Natürliche Reinigungfür... REINIGEN UND DAMPFEN IN EINEM SCHRITT – Halbieren Sie Ihre Reinigungszeit mit dem FLOOR ONE S5 STEAM! Dank der iLoop Smart Sensor-Technologie passt...

BESEITIGT KLEBRIGE VERSCHMUTZUNGEN – Der Hochtemperaturdampf schmilzt festsitzendes Fett und Flecken weg. Dann reinigt die weiche Bürsterolle den...

Tineco Carpet One für 399 Euro

Der Tineco Carpet One (Amazon-Link) ist ein smarter Teppich- und Polsterreiniger, der erst seit April verfügbar ist. Der Teppichreiniger wurde entwickelt, um eine einfache, professionelle Reinigung von Teppichen und anderen Textilien im Haushalt zu ermöglichen. Dies ist besonders für Haushalte mit Kleinkindern, die häufig auf dem Boden spielen, eine optimale Möglichkeit für mehr Hygiene und Sauberkeit. Der Tineco Carpet One bietet eine Saugleistung von 130 AW und eine Motorleistung von 1.300 W. Bezahlen müsst ihr aktuell nur 399 Euro statt 499 Euro.