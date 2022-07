Calibre 6.0: E-Book-Verwaltung für den Mac jetzt mit neuen Funktionen

Rund eineinhalb Jahre nach Version 5.0 liegt die kostenlose E-Book-Verwaltung Calibre jetzt in Version 6.0 zum Download bereit. Das Programm ist besonders für Kindle-Nutzer empfehlenswert, die auch andere eBooks auf das Gerät spielen wollen, die außerhalb des Amazon-Kaufhauses gekauft wurden.

In neuer Version gibt es ab sofort eine Volltextsuche für alle in der Bibliothek gespeicherten Bücher. Nachdem die Bücher einmal indexiert wurden, kann man sogar nach einzelnen Wörtern suchen. Man kann sogar nach Wörtern suchen, die neben anderen Wörter vorkommen. Gleichzeitig läuft Calibre jetzt nativ auf Apple Silicon und die Design-Einstellungen (hell/dunkel) orientieren sich fortan an den Systemeinstellungen.

Calibre ist für Windows, macOS und Linux verfügbar und kann kostenlos auf der Entwickler-Webseite geladen werden. Wer das Tool häufig nutzt und die Macher entlohnen möchte, kann eine kleine Spende direkt auf der Downloadseite senden.