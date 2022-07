HomeKit-Garagenöffner von Meross heute im Angebot

Der asiatische Zubehör-Hersteller Meross stellt aus zweierlei Hinsicht ziemlich interessante Produkte her: Einige von ihnen sind im Vergleich zur Konkurrenz besonders günstig, andere Produkte gibt es so vielleicht gar nicht von anderen Herstellern.

Heute ist Prime Day! Die Angebote aus diesem Artikel und viele weitere Deals könnt ihr auch auf der Aktionsseite von Amazon entdecken. Viel Spaß beim Sparen!

Ein ziemlich gutes Beispiel sind die Garagentoröffner von Meross, die heute zum Sparpreis angeboten werden. Sie bieten eine HomeKit-Unterstützung und sind zu ihrem Preis wirklich unschlagbar. Meross bietet euch am Prime Day die folgenden beiden Modelle günstiger an.

Einfacher Garagentoröffner: Dieses einfache Modell richtet sich an einzelne Garagentore mit einem Motor. Zwei dünne Kabel werden an den Motor angeschlossen und senden den Impuls zum Öffnen und Schließen. Die Stromversorgung erfolgt per USB. Zudem gibt es ein kabelgebundenen Sensor, über den erkannt wird, ob das Tor geöffnet oder geschlossen ist. Heute bekommt ihr dieses Modell für 38,49 Euro.

3.186 Bewertungen Meross Smart WLAN Garagentoröffner funktioniert mit Apple HomeKit, APP-Steuerung, Kompatibel mit... 👍Universelles Design👍: Wir können Ihr vorhandenes Garagentor intelligent machen. Bitte stellen Sie vor dem Kauf sicher, ob Produkt für HomeKit...

🔄Fernsteuerung und Sprachsteuerung🔄: Ihr Garagentor ist intelligent und bequem. Wenn Sie nicht in die Garage gehen möchten, um den Status der...

Mehrfacher Garagentoröffner: Falls ihr eine Garage mit zwei oder drei Toren und Motoren habt, dann ist dieses Modell wie für euch gemacht. Hier können unabhängig voneinander drei Garagentore gesteuert werden. Zudem ist die WLAN-Antenne deutlich größer, was bei schlechtem Empfang in der Garage sehr praktisch sein kann. Heute für 50,58 Euro erhältlich.

Angebot 66 Bewertungen meross Smart WLAN Garagentoröffner funktioniert mit Apple HomeKit, bis zu 3 einzelne Türen,... Kompatibilitätsprüfung: Wir können Ihr bestehendes Garagentor intelligent machen. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf, ob das HomeKit-Produkt mit Ihrer...

Intelligentere Fernbedienung: externe Antenne für besseren Empfang von WiFi-Signalen und Unterstützung für bis zu 3 Garagentore gleichzeitig. (2...

Weitere spannende Meross-Produkte im Angebot

Alle weiteren Meross-Deals könnt ihr hier auf Amazon finden. Meiner Meinung nach sind noch einige spannende Sachen dabei, zu meinen Favoriten zählt das 4er-Pack der kompakten HomeKit-Steckdose oder auch der Outdoor Smart Plug.