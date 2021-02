Parallels Desktop 16: Zusammen mit 10 weiteren Apps für 79,99 Euro

Es ist ja mittlerweile zur Tradition geworden, dass Parallels seine Virtualisierungssoftware immer mal wieder zusammen mit anderen Anwendungen zum Sparpreis verkauft. Das ist auch aktuell wieder der Fall. Das Bundle rund um Parallels Desktop 16 kostet für bestehende Nutzer einer vorherigen Version von Parallels 49,99 Euro, alle anderen können für 79,99 Euro zuschlagen.

Wir wollen euch in diesem Artikel einen kleinen Überblick verschaffen, was euch in dem Bundle erwartet. Ausführlichere Informationen zu den einzelnen Anwendungen erhaltet ihr direkt auf der deutschsprachigen Aktionsseite bei Parallels.

Parallels Desktop 16 für Mac: Windows 10 auf dem Mac nutzen – optimiert für macOS Big Sur. Noch nicht kompatibel mit den neuen M1-Macs.

Windows 10 auf dem Mac nutzen – optimiert für macOS Big Sur. Noch nicht kompatibel mit den neuen M1-Macs. Fantastical: J ahres-Abo für die aus meiner Sicht tollte Kalender-Anwendung, die leider durch die Umstellung auf ein Abo an Klasse verloren hat. Mit der Lizenz dürft ihr Fantastical ein Jahr lang ohne Einschränkungen auf iPhone, iPad und Mac nutzen. Nur für Neukunden von Fantastical Premium.

1Password Families: Passwort-Manager für die ganze Familie, Neukunden erhalten die Lizenz für ein Jahr.

Passwort-Manager für die ganze Familie, Neukunden erhalten die Lizenz für ein Jahr. MindManager 13 für Mac: Vollversion für eine Mindmapping-Anwendung für den Mac.

Vollversion für eine Mindmapping-Anwendung für den Mac. Octopus.do Pro: Gemeinsam im Team eine neue Struktur für eine Webseite erstellen. Abonnement für ein Jahr.

Gemeinsam im Team eine neue Struktur für eine Webseite erstellen. Abonnement für ein Jahr. Acronis True Image 2021 Premium: Backup-Lösung mit Cloud-Speicher für ein Jahr.

Backup-Lösung mit Cloud-Speicher für ein Jahr. Pocket Premium: Interessante Webinhalte ein Jahr lang übersichtlich speichern und synchronisieren.

Interessante Webinhalte ein Jahr lang übersichtlich speichern und synchronisieren. Intego Mac Internet Security X9: Jahres-Abonnement schützt den Mac ein Jahr lang vor Viren, Malware und Netzwerkangriffen.

Jahres-Abonnement schützt den Mac ein Jahr lang vor Viren, Malware und Netzwerkangriffen. Gravit Designer Pro: Leistungsstarke Vektorgrafik-Tools für präzises Design, auch hier ein Jahres-Abo.

Leistungsstarke Vektorgrafik-Tools für präzises Design, auch hier ein Jahres-Abo. Parallels Toolbox: Zahlreiche Werkzeuge für Mac und Windows, die mit dem Abo ein Jahr lang genutzt werden können.

Zahlreiche Werkzeuge für Mac und Windows, die mit dem Abo ein Jahr lang genutzt werden können. Parallels Access: Software für den Fernzugriff auf den eigenen Computer, auch hier mit Lizenz für ein Jahr.

Etwas schade ist sicherlich die Tatsche, dass man fast ausschließlich nur Jahres-Abos bekommt, die auf ein Jahr begrenzt sind. Wenn ihr aber ohnehin die neueste Version von Parallels Desktop kaufen wolltet, ist das vielleicht eine gute Gelegenheit, um einige sonst hochpreisige Anwendungen einfach mal im vollen Umfang ausprobieren zu können.