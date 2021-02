Sonos: Event-Einladung für den 9. März versendet

In der vergangenen Woche hat der CEO von Sonos es bereits angekündigt: Im März wird das nächste neue Produkt vorgestellt. Nun gibt es auch eine offizielle Einladung von Sonos und zum ersten Mal könnt ihr live mit dabei sein, wenn ein neues Produkt vorgestellt wird. Ähnlich wie Apple es mit seinen Keynotes handhabt, überträgt auch Sonos sein Event live im Netz.

Der Startschuss fällt am 9. März um 22:00 Uhr – nicht unbedingt die beste Uhrzeit für uns in Deutschland, aber auch nicht zu spät, um mal sich die Präsentation live anzusehen.

Was genau es zu sehen gibt, das ist natürlich noch nicht bekannt. In der Gerüchteküche wurde zuletzt die Zulassung eines Sonos S27 gesichtet. Dieses Kürzel könnte am Ende ein Sonos Move Mini übernehmen, die ersten Zeichnungen und Skizzen würden jedenfalls sehr gut zu einem kleinen, tragbaren Sonos-Lautsprecher passen.

Stadt-Bremerhaven hat vor ein paar Tagen aber noch etwas anderes ausgegraben. Sonos hat in Deutschland Patente und Gebrauchsmuster angemeldet, die ziemlich offensichtlich einen Kopfhörer zeigen. Und da bin ich ganz ehrlich: Das wäre tatsächlich etwas, das ich mir für mein Setup zuhause durchaus vorstellen könnte. Und wenn man dann noch unterwegs etwas damit anfangen kann, umso besser.