Sonos will im kommenden Monat ein neues Produkt vorstellen

Mit seinen smarten Multiroom-Lautsprechern hat sich Sonos in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht und auch bei mir Zuhause werkeln mittlerweile diverse Sonos One, ein Sonos Sub und eine Sonos Arc. Möglicherweise gibt es bald einen Familienzuwachs – schon in wenigen Wochen könnte das nächste neue Produkt auf den Markt kommen.

„Wir wollen an unserem Vorhaben festhalten, mindestens zwei neue Produkte pro Jahr auf den Markt zu bringen“, so Sonos-Geschäftsführer Patrick Spence im Rahmen der Verkündung der aktuellen Quartalszahlen. „Wir freuen uns darauf, bereits im kommenden Monat ein neues Produkt vorstellen zu dürfen.“

Um welches Produkt es sich handelt und ob es tatsächlich neue Hardware gibt, das ist zum aktuellen Zeitpunkt aber noch vollkommen offen. In der Gerüchteküche brodelt es aber schon ordentlich – und Grund dafür ist ein Eintrag bei der Zulassungsbehörde FCC.

Der Eintrag trägt den Namen Sonos S27 und zeigt einen portablen Lautsprecher, der mitsamt einer Ladestation angeboten werden soll. Eine zweite Generation des Sonos Move (siehe Titelbild) wäre schon sehr überraschend, denn immerhin ist der tragbare Lautsprecher erst vor eineinhalb Jahren auf den Markt gekommen. Das mit WLAN und Bluetooth ausgestattete Gerät wird derzeit als Sonos Move Mini gehandelt.

Klar ist: Wenn die Zulassung von der FCC erteilt wird, dauert es üblicherweise nicht mehr besonders lang, bis das Produkt auf den Markt kommt. Noch dazu die konkrete Aussage des Geschäftsführers – es wäre also wenig überraschend, wenn es im März einen neuen Lautsprecher von Sonos gibt.