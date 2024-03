Zahlreiche Sonos-Lautsprecher derzeit reduziert erhältlich

Solltet ihr euch für einen Sonos-Lautsprecher interessieren, dann ist aktuell wieder ein guter Zeitpunkt zum Kauf. Bei zahlreichen Händlern bekommt ihr die Lautsprecher des beliebten Herstellers derzeit günstiger. Zuschlagen könnt ihr beispielsweise bei tink.de, hier sind alle reduzierten Modelle auf einer Aktionsseite gelistet. Wundert euch nicht, dass dort nur die schwarzen Sonos-Speaker zu sehen sind, auf den jeweiligen Produktseiten bekommt ihr die weißen Lautsprecher zum gleichen Preis.

Interessant ist beispielsweise der Nachfolger des Sonos One. Der in vielen Belangen verbesserte Sonos Era 100 kostet bei tink.de im Doppelpack 419,95 Euro. Ein Blick in den Preisvergleich verrät: Vor dem Start der derzeitigen Preisaktion hat ein einzelner Era 100 knapp 250 Euro kostet.

Im Angebot bewegt sich der Era 100 preislich auf dem Niveau, auf dem früher der Vorgänger unterwegs war. Im Vergleich zum Sonos One bietet der Era 100 einen spürbar verbesserten Klang und viele weitere neue Funktionen. Dazu zählt übrigens auch der Standby-Verbrauch, den Sonos ungefähr halbiert hat. Klasse gelöst ist der neue Touch-Regler zum Steuern der Lautstärke.

Mit der Sonos Beam den Heimkino-Sound verbessern

Falls ihr euren Fernseher ein wenig aufmotzen wollt, dann bietet tink.de ein Bundle bestehend aus der Sonos Beam und dem Sonos Sub Mini für 769,95 Euro an. Auch hier werfen wir schnell einen Blick auf den Preisvergleich: Vor dem Start der aktuellen Aktion hätte diese absolut sinnvolle Kombination noch über 870 Euro gekostet.

Für nicht all zu große Wohnzimmer liefert der Sonos Beam einen tollen 3D-Sound per Dolby Atmos und profitiert direkt von der Verbindung mit dem Sonos Sub Mini. Dieser übernimmt dann nämlich die tiefen Frequenzen und den Bass. So kann der Beam sich komplett um die anderen Tonfrequenzen kümmern. Zudem kann das System auch später noch problemlos um Rear-Speaker erweitert werden, wobei das natürlich kein Muss ist.

Schaut doch einfach mal bei tink.de vorbei, dort gibt es auch etliche andere Bundles, zum Teil auch mit den großen Speaker wie der Sonos Arc oder den Era 300. Vielleicht ist ja etwas für euch dabei. Hier geht es direkt zu allen Angeboten.