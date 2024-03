Bereits seit knapp zwei Jahren bietet Sonos einen eigenen Sprachassistenten für seine smarten Lautsprecher an. Dieser lässt sich zwar weltweit nutzen, bislang aber nur in englischer Sprache. Die Besonderheit: Sprachbefehle werden nicht in der Cloud analysiert, sondern lokal auf dem Lautsprecher verarbeitet.

Bereits gestern hat Sonos in seiner Community bekannt gegeben, dass Sonos Voice Control ab sofort mit Spotify kompatibel ist. Das heißt: Mit den passenden Sprachbefehlen könnt ihr Musik von Spotify auf Sonos-Lautsprechern wiedergeben und steuern.

Die Sprachbefehle funktionieren mit Spotify Free und Spotify Premium und den Zusatz „on Spotify“ kann man weglassen, wenn man den Musik-Streaming-Dienst als Standard-Dienst in der Sonos-App festlegt. Mit Sonos Voice Control kann man unter anderem Titel, Interpreten oder Wiedergabelisten abspielen:

“Hey Sonos, play ‘Hey Jude’ by the Beatles on Spotify”

“Hey Sonos, play ‘Dangerous: the double album’ by Morgan Wallen on Spotify”

“Hey Sonos, play ‘’Sunny Day’ playlist on Spotify”

Außerdem können einige weitere Befehle in Verbindung mit Spotify genutzt werden. Hier ein kleiner Überblick über die quasi selbsterklärenden Möglichkeiten:

“Like this song“

“Like this album“

“Unlike this song“

“Unlike this album“

“Add this song to my library“

“Add this album to my library“

“Remove this song from my library“

“Remove this album from my library“

“Add this album to my Workout playlist“

“Add this playlist to my Workout playlist“