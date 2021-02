Pitaka MagEZ Case Pro: Neue iPhone-Hüllen jetzt mit MagSafe kompatibel

Die Aramid iPhone-Hüllen von Pitaka haben wir schon mehrfach vorgestellt. Die dünnen Cases sind besonders robust, leicht und gleichzeitig dünn. Schon von Anfang an hat Pitaka auf Magnete gesetzt, um so die Hüllen an hauseigenes Zubehör heften zu können. Und nun macht man auch Gebrauch vom MagSafe-System, das Apple mit dem iPhone 12 eingeführt hat.

Die neuen Pitaka MagEZ Case Pro Hüllen sind für die iPhone 12-Modelle gemacht, weiterhin mit dem hauseigenen Magnetsystem kompatibel und nun auch mit MagSafe. Demnach könnt ihr euren MagSafe Charger oder kompatibles Zubehör auch mit der neuen Pitaka-Hülle verwenden.

Und diesmal hat man sich für eine weitere Schutzebenen entscheiden. Das Case bietet rundlaufend einen TPU-Rahmen. Dadurch wird die Hülle noch kantiger, als das iPhone ohnehin schon ist. Der Bumper sorgt aber auch dafür, dass Stürze dem iPhone nicht viel anhaben können.

Das neue Pitaka MagEZ Case Pro ist für alle iPhone 12-Modelle erhältlich und kostet 49,99 Euro. Mit dem Gutscheincode 12PTKPRO könnt ihr euch 10 Prozent Startrabatt sichern. Wir werden uns die Cases demnächst noch einmal genauer anschauen.