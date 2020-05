Pitaka-Zubehör ausprobiert: Aramid-iPhone-Hüllen und Qi-Ladestation

Wir wissen: Vor allem die neusten Flaggschiff-Modelle sind immer besonders teuer. Obwohl ich das nackte iPhone mag, habe auch ich ein Case im Einsatz. Nachdem ich anfangs das transparente Apple-Case drum hatte, habe ich im Januar auf das Bluestein Aramid-Case gewechselt. Damit bin ich immer noch sehr zufrieden, gleichzeitig wurde aber auch immer Pitaka als Alternative genannt.

Ich habe mir nun gleich drei Produkte aus dem Hause Pitaka angesehen. Vorab muss ich sagen, dass sich Pitaka Gedanken gemacht hat und verschiedene Produktreihen anbietet, die untereinander kompatibel sind. Ich habe für mein iPhone 11 Pro Max die Hüllen Pitaka MagezCase (Amazon-Link) und das Pitaka AirCase (Amazon-Link) vorliegen.

Hergestellt sind die Cases wie die Bluestein-Variante aus Aramid. Aramid ist die Abkürzung für „aromatisches Polyamid“ und wurde ursprünglich in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt als auch für militärische Anwendungen entwickelt. Die Aramidfaser ist dünner als der Durchschnitt des menschlichen Haares. Sieht aus wie Karbon ist aber was ganz anderes. Beides sind Kunstfasern, Aramid ist um ein vielfaches belastbarer, biegsamer und hitzeresistenter als Karbon.

Bevor ich auf die Details eingehe, die beiden Hüllen unterscheiden sich in zwei Punkten: Im MagezCase ist in der Hülle ein Magnet eingearbeitet. Daraus resultiert ein höheres Gewicht, aber auch mehr Möglichkeiten.

Beide Cases lassen alle Anschlüsse frei, zudem gibt es um das Kamera-Modul eine leichte Erhöhung, damit die Linsen nicht direkten Kontakt zum Untergrund haben. Das Case selbst fühlt sich gut an und ist im Vergleich zur Bluestein-Hülle griffiger. Die Rückseite fühlt sich weicher an, bei Bluestein ist sie sehr glatt. Das Muster ist gleich, wobei Pitaka auch ein engmaschiges Muster anbietet – und zudem auch Farben im Angebot hat.

Einen großen Nachteil habe ich aber ausfindig gemacht: Während Bluestein an den Ecken die Hülle erhöht hat, damit das Display nicht direkt auf dem Tisch liegt, liegt das iPhone mit der Pitaka-Hülle immer direkt auf dem Display. Und das ist meiner Meinung nach ein echtes KO-Kriterium.

Ich lege mein iPhone gerne „Face-down“ auf den Tisch, auf das Sofa und Co. Bei Bluestein habe ich zum Untergrund immer noch ein paar Millimeter Abstand, mit der Pitaka-Hülle nicht. Wenn sich auf den Oberflächen Dreck, Krümel und Co befinden und man sein iPhone bewegt, was man tut, wenn man es anhebt, können deutlich schneller Kratzer und Microkratzer entstehen.

Das AirCase ist mit 10 Gramm genau 1 Gramm leichter als die Bluestein-Lösung. Das MagezCase mit integriertem Magneten wiegt 16 Gramm. Das AirCase ist 0,60 Millimeter dick, das MagezCase 0,85 Millimeter. Bluestein gibt 0,65 Millimeter an.

Das Anclippen des Cases ist sehr einfach, möchte man sein iPhone aber wieder befreien, bricht man sich die Fingernägel. Das ist wirklich ein Krampf. Hier muss man halt einen Kompromiss machen: Das Case ist hauchdünn und fast wie eine zweite Haut, dafür bekommt man die Hülle aber auch nur schwer wieder ab.

Pitaka Magez Juice: Qi-Ladestation und Powerbank

Wie schon kurz erwähnt: Pitaka hat noch mehr im Sortiment, das passend auf die eigenen Produkte abgestimmt ist. Die Dockinstation Magez Juice (Amazon-Link) fungiert nicht nur als Qi-Ladegerät, sondern integriert gleichzeitig eine abnehmbare Powerbank.

Die Powerbank selbst kann nämlich in die Ladestation eingeschoben werden. Diese verbindet sich dann via USB-C. Das Smartphone kann mit dem magnetischen Pitaka-Case einfach angeheftet werden. Hier muss man nur darauf achten, dass man sein iPhone an der richtigen Stelle anheftet, ansonsten startet der Ladevorgang nicht. Den Dreh hat man schnell raus.

Zudem könnt ihr die Powerbank aus der Station nehmen und diese auch unterwegs nutzen. Hier gibt es dann zwar nur 2000 mAh, aber besser wenig als gar nichts. Das iPhone könnt ihr dann einfach auf die Powerbank legen und via Qi aufladen. Praktisch. Aber: Geladen wird nur mit 5 Watt statt mit schnellen 7,5 Watt.

Was ich hingegen nicht so gut finde: Die Ladestation hat ein fest integriertes USB-Kabel. Gibt es hier einen Defekt, muss man gleich die ganze Station austauschen. Zudem kann man nicht selbst die Länge des Kabels wählen, die Länge beträgt hier 100 Zentimeter. Immerhin: Ein Netzteil ist mit dabei.

Mein Fazit zu Pitaka

Die Produkte gefallen mir, allerdings sind diese noch nicht komplett zu Ende gedacht. Die Schwachstellen habe ich oben aufgezeigt. Die Qualität ist top, zudem gefällt es mir, dass die Produkte füreinander gemacht sind. Im Shop von Pitaka gibt es noch weitere Produkte, zum Beispiel eine magnetische Auto-Halterung, eine Qi-Ladebar für drei Geräte und mehr.

Das Pitaka MagezCase liegt bei 49,99 Euro und ist auch in weiteren Farben verfügbar. Das Pitaka AirCase schlägt mit 59,99 Euro zu Buche und ist nur in schwarz-grauer Ausführung zu haben. Der flexibel Qi-Ladeständer liegt bei 89,99 Euro.