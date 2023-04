Präsentations-App „iA Presenter“ startet offiziell für den Mac

Das Entwicklerteam von Information Architects ist wohl den meisten von uns aufgrund der guten Textverarbeitungs-Software iA Writer ein Begriff. Mit iA Presenter hat das Unternehmen seit Ende 2022 eine Präsentations-App im Beta-Test und ab sofort kann Version 1.0.1 offiziell heruntergeladen werden. Der Status ist zwar immer noch mit Beta angegeben, der Download kann aber direkt über diesen Link erfolgen.

Ein Hauptaugenmerk von iA Presenter ist der Fokus auf die zu erzählende Geschichte der Präsentation. „Die Textschnittstelle von iA Presenter stellt die Geschichte in den Mittelpunkt und spart Zeit und Nerven“, so das Team von Information Architects. Dabei setzt die Anwendung auf die simple Auszeichnungssprache Markdown und will es Usern erleichtern, über automatisierte Schritte schnell zum Ziel zu kommen. Es lassen sich Fotos per Drag-and-Drop in die Präsentation einfügen, die dann automatisch und passend platziert werden. iA Presenter verfügt darüber hinaus über eine Bilderbibliothek, die einen Überblick über die visuellen Assets liefert.

Hat man den Vortrag entsprechend ausgearbeitet, stellt iA Presenter auch einen Präsentations-Modus zur Verfügung, wenn die Inhalte einem Publikum vorgestellt werden sollen. Die Darstellung passt sich dabei flexibel und dynamisch an das Präsentations-Gerät mit Bildschirmauflösung und Format an. Eine spezielle Speaker View-Ansicht ähnelt während des Vortrags einem Teleprompter und bietet Sicherheit für die präsentierende Person. Im Anschluss an den Vortrag kann selbiger auch als passendes Handout im Textformat exportiert werden.

Erfreulicherweise hat sich das Team von iA Presenter dazu entschieden, auch die neue App als Einmalkauf anzubieten. Der Preis beträgt 79 Euro. Optional steht auch ein Abonnement zur Verfügung. Hier hat man die Wahl zwischen 3,95 Euro monatlich oder 39,50 Euro pro Jahr. (zur Preisübersicht)