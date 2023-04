Gridstudio mit 15 Prozent auf alles: Zerlegte iPhones im Bilderrahmen günstiger kaufen

Zum Tag der Erde, der offiziell am 22. April gefeiert wird, bietet Gridstudio 15 Prozent Rabatt auf alles an. Als zusätzliches Sonderangebot ist das GRID 4S in der Earth Day-Edition besonders günstig. Hier zahlt ihr nur 90,21 Euro (zum Angebot) statt 154 Euro. Bei dieser Version ist noch ein kleiner Earth Day-Sticker in das Grid eingearbeitet.

Zusätzlich gibt es auch das GRID Gameboy Color als Earth Day-Edition, hier zahlt ihr 154 Euro (zum Angebot) statt 226 Euro.

15 Prozent Rabatt

Nur heute und morgen (21. und 22. April) gibt es bei Gridstudio auf alle vorrätige Technik-Rahmen 15 Prozent Rabatt – nutzt den Gutscheincode EARTH2023 im Warenkorb. Gut: Gridstudio spendet 10 Prozent aller Umsätze an www.earthday.org.

Wir haben euch die Rahmen von Gridstudio ja schon mehrfach vorgestellt. Gebrauchte iPhones werden auseinander genommen und die Einzelteile schön in einem Bilderrahmen samt Beschriftungen geklebt. Als Apple-Fans gefällt uns das natürlich sehr gut und wer einem Tech- und Apple-Nerd ein schönes Geschenk machen möchte, ist hier an der richtigen Adresse. Ein ganz besonderes GRID ist sicherlich auch das GRID 1 mit dem ersten iPhone aus dem Jahr 2007. Zudem gibt es auch die Apple Watch, Android-Phones, Konsolen und mehr.