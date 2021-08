Satechi Aluminum Stand Hub: iPad Pro-Halterung jetzt in Deutschland erhältlich

Anfang Juni dieses Jahres haben wir erstmals über den neuen Satechi Aluminum Stand Hub berichtet, der seinerzeit vom Hersteller präsentiert worden war. Der Ständer wird aus Aluminium gefertigt, und eignet sich für das iPad Pro ab 2018 oder neuer.

Der Satechi Aluminum Stand Hub erweitert Apples Flaggschiff-Tablet darüber hinaus um einige spannende Funktionen. Dank seines klappbaren Designs kann der Stand ganz einfach verstaut werden und eignet sich so auch als praktisches Zubehör für unterwegs. Ausgeklappt kann man das iPad Pro oder das iPad Air 2020 in das Dock stelle und über ein integriertes USB-C-Kabel anschließen. Das sind die weiteren Fakten zum Satechi Aluminum Stand Hub:

Die Halterung erweitert das iPad Pro um zahlreiche Schnittstellen:

– 1x USB-C-PD-Ladeanschluss (bis zu 60W)

– 1x 4K-HDMI-Anschluss (bis zu 60 Hz, direkte HDMI-Verbindung wird benötigt)

– 1x USB-A-Datenanschluss (unterstützt kein Laden oder CD-Lesegeräte)

– 1x MicroSD-/ sowie SD-Kartenleser

– 1x 3,5mm-Klinkenanschluss

Gepolsterte Kontaktflächen verhindern Kratzer am Gerät

Halterung wird über ein fest installiertes USB-C-Kabel mit dem iPad verbunden (dieses kann in der integrierten Vorrichtung auf der Unterseite verstaut werden).

Maße (B x L x H): 13 x 10,7 x 2,3 Zentimeter

Gewicht: 284 Gramm

Wie uns nun in einer E-Mail mitgeteilt wurde, ist der Satechi Aluminum Stand Hub ab sofort in der Farbe Spacegrau im deutschen Handel erhältlich, und das zu einem Preis von 99,99 Euro. Gravis und Amazon haben das iPad Pro-Zubehör bereits in ihre Produktpalette integriert. Ein kleines Video zeigt euch die Neuerscheinung von Satechi abschließend nochmals im Detail.